Nacionales
01 de septiembre de 2026 a la - 16:49

Bello pide al papa León XIV venir a Paraguay para conocer Asunción

Chorro de agua brota de un bache en la calle, con vehículos y árboles visibles al fondo.
"Fuente" de agua sale de un caño roto de la Essap sobre María de Brun casi Perón, en Itá Enramada, Asunción.Diego Díaz, ABCTV

El intendente de Asunción, Luis Bello, conversó con el papa León XIV en el Vaticano y durante el encuentro, el jefe comunal pidió al sumo pontífice una futura visita a la capital. “Le pedimos su bendición”, detalló el funcionario.

Por José González Mazo

Actualmente, el intendente de Asunción, Luis Bello, se encuentra con su familia en el Vaticano y este martes mantuvo un encuentro con el papa León XIV.

“Tuvimos la gracia, junto a mi familia, de compartir un encuentro con el papa León XIV. Le pedimos su bendición para nuestra querida Asunción, y él la bendijo junto con todo su pueblo”, detalló el jefe comunal.

Según informaciones de la Municipalidad, el intendente transmitió al Papa “las oraciones de muchos paraguayos” y también le dio a conocer su “deseo” de que pronto pueda visitar la capital de nuestro país. El mismo pedido al Sumo Pontífice también lo había hecho hace una semana el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

Luis Bello en traje negro estrecha la mano del papa León XIV, vestido de blanco, en un interior con ambiente religioso, rodeados de personas.
El intendente de Asunción, Luis Bello (i) junto al papa León XIV (d).

Asimismo, la familia del funcionario entregó unos de regalos al sumo pontífice, entre ellos, una estructura artesanal tallada en madera de la Virgen Nuestra Señora de la Asunción, al igual que tierra de la Costanera de Asunción, una fotografía de la Virgen, un rosario de filigrana paraguaya y también una biblia en guaraní.

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Visitas papales en Paraguay

En el año 2015, Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, visitó nuestro país para desarrollar una gira pastoral de tres días.

El papa Francisco en el papamóvil acompañado del arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, bendijo a todos en su rápido paso por la Autopista en medio de vivas y lágrimas
El papa Francisco en el papamóvil acompañado del arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, bendijo a todos en su rápido paso por la Autopista en medio de vivas y lágrimas

El argentino fue el segundo Pontífice en visitar Paraguay, Karol Józef Wojtyła, -Juan Pablo II, ya elevado a la categoría de santo-, estuvo en mayo de 1988 por Paraguay.

El papa Juan Pablo II estuvo tres días en Paraguay. La foto corresponde a su visita a Villarrica
El papa Juan Pablo II estuvo tres días en Paraguay. La foto corresponde a su visita a Villarrica

De momento, desde Vatican News se confirmó una futura visita del papa León XIV a Latinoamérica, pero Paraguay no se encuentra en la lista.

El santo padre realizará su primer viaje apostólico a América del Sur del 6 al 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

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