Bello pide al papa León XIV venir a Paraguay para conocer Asunción

Actualmente, el intendente de Asunción, Luis Bello, se encuentra con su familia en el Vaticano y este martes mantuvo un encuentro con el papa León XIV.

“Tuvimos la gracia, junto a mi familia, de compartir un encuentro con el papa León XIV. Le pedimos su bendición para nuestra querida Asunción, y él la bendijo junto con todo su pueblo”, detalló el jefe comunal.

Según informaciones de la Municipalidad, el intendente transmitió al Papa “las oraciones de muchos paraguayos” y también le dio a conocer su “deseo” de que pronto pueda visitar la capital de nuestro país. El mismo pedido al Sumo Pontífice también lo había hecho hace una semana el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

Asimismo, la familia del funcionario entregó unos de regalos al sumo pontífice, entre ellos, una estructura artesanal tallada en madera de la Virgen Nuestra Señora de la Asunción, al igual que tierra de la Costanera de Asunción, una fotografía de la Virgen, un rosario de filigrana paraguaya y también una biblia en guaraní.

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Visitas papales en Paraguay

En el año 2015, Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, visitó nuestro país para desarrollar una gira pastoral de tres días.

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El argentino fue el segundo Pontífice en visitar Paraguay, Karol Józef Wojtyła, -Juan Pablo II, ya elevado a la categoría de santo-, estuvo en mayo de 1988 por Paraguay.

De momento, desde Vatican News se confirmó una futura visita del papa León XIV a Latinoamérica, pero Paraguay no se encuentra en la lista.

El santo padre realizará su primer viaje apostólico a América del Sur del 6 al 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

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