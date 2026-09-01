Centro de Asunción: “Nos van a inundar con materia fecal”, reclaman vecinos de la Plaza Uruguaya

Vecinos del Centro de Asunción denuncian el colapso del desagüe pluvial en Mariscal Estigarribia y Antequera, al lado de la Plaza Uruguaya. Aseguran que hace más de un mes que lidian con aguas cloacales sin soluciones. La inacción oficial mantiene el riesgo inminente de desborde de heces en la vía pública ante cualquier lluvia.

Los afectados afirman que las alcantarillas del desagüe pluvial están trancadas debido a roturas y pérdidas registradas en la red del desagüe cloacal. El hedor en la zona resulta insoportable para los transeúntes y comerciantes que circulan a diario por el lugar. Los pobladores reclaman que ya hicieron reiterados reportes a la Empresa de Servicios Sanitarios (Essap), pero que no recibieron respuesta alguna.

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Ante la denuncia de los ciudadanos, ABC visitó el sitio y constató la presencia constante de fluidos estancados. Las aguas, de un color oscuro y de aroma insoportable, invaden el asfalto y taponan los registros destinados al drenaje de las calles. Esta acumulación permanente genera un foco de insalubridad frente a los inmuebles y comercios del área.

El temor principal de los pobladores radica en la eventual llegada de lluvias copiosas sobre la capital. Los vecinos advirtieron que, de no limpiarse el conducto, la red colapsará por completo. “Nos van a inundar con materia fecal”, manifestaron con preocupación al exigir intervenciones inmediatas en la zona.

Respuesta institucional de la Essap y deslinde de responsabilidades

Ante la consulta sobre la falta de respuestas a los reclamos a la Essap, desde su Dirección de Comunicación aseguraron que se derivaría la denuncia de forma inmediata al Departamento de Alcantarillado y que un equipo técnico acudirá hasta la intersección señalada para realizar la verificación correspondiente en el terreno.

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La inspección en el cruce de Mariscal Estigarribia y Antequera determinará el origen exacto del vertido acumulado. En caso de confirmarse que la falla corresponde a la red sanitaria, la reparación quedará a cargo de la Essap. Si se trata de agua acumulada por precipitaciones, el problema sería derivado a tareas de limpieza.

Desde la empresa estatal aclararon que la limpieza del drenaje pluvial no forma parte de sus funciones. Remarcaron que el mantenimiento y desobstrucción de los sumideros es responsabilidad exclusiva de la Municipalidad de Asunción.

Desde la institución se comprometieron a remitir un reporte oficial tras completar las tareas de campo, en el que detallarán los hallazgos técnicos y las acciones requeridas para subsanar el problema denunciado.