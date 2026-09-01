Corrientes articula respuesta ante abigeato transfronterizo tras detención de dos paraguayos

Según informó el medio regional argentino LT7 Noticias, el procedimiento fue concretado por la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica junto al Grupo Táctico Operacional (G.T.O.) de la Policía de Corrientes en las inmediaciones de los campos costeros de Ituzaingó.

Los efectivos sorprendieron a una banda de cuatreros cuando intentaba cargar cuatro animales vacunos a la orilla del río. Al notar la presencia policial, los delincuentes emprendieron la huida a bordo de dos embarcaciones. El intento de fuga derivó en una persecución fluvial en dirección a la Isla Apipé Grande, extendiéndose hasta las cercanías de Puerto San Antonio.

Durante el seguimiento se registraron disparos de arma de fuego. El operativo combinado, que contó con el apoyo de la Prefectura Naval Argentina y la Armada Paraguaya, finalizó sin personas heridas y con la detención de dos hombres de nacionalidad paraguaya, de 27 y 37 años, a quienes se les incautaron lazos, cuchillos, machetes, pinzas y linternas.

Evacuación por creciente agrava la vulnerabilidad

Tal como detalló LT7 Noticias, el abigeato golpea en un momento crítico para los pobladores locales. Ante la crecida del río Paraná impulsada por el fenómeno climático de El Niño, los pequeños productores se vieron obligados a trasladar preventivamente su hacienda desde el área de las islas hacia tierra firme, utilizando predios prestados por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Esta concentración de ganado en las costas facilitó el accionar de las bandas transfronterizas.

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El intendente de Ituzaingó, Emilio Nicolás, declaró al citado medio que los sospechosos ya habían sido registrados por cámaras de seguridad en el sector de Ombú Chico. El jefe comunal expresó su preocupación por el perjuicio económico ocasionado a familias de escasos recursos, que gastan sus ahorros para poner a salvo su único sustento.

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Refuerzo de la seguridad y coordinación binacional

Frente a la vulnerabilidad del sector ribereño y la zona conocida como La Mosca, las autoridades dispusieron un plan de contingencia integral. De acuerdo con lo publicado por el diario El Litoral, la Policía Rural de Corrientes, la Unidad Regional VI y la Prefectura Naval Argentina mantuvieron reuniones operativas en la sede de Prefectura y en la Municipalidad de Ituzaingó para optimizar el intercambio de información y establecer alertas tempranas con los productores de las islas Apipé.

El esquema busca articular la vigilancia de los propios ganaderos con los patrullajes preventivos de las fuerzas de seguridad de ambos lados del río. Asimismo, el intendente Nicolás confirmó a LT7 Noticias que está prevista una reunión con mandos de las Fuerzas Armadas de Paraguay con el objetivo de establecer patrullajes binacionales conjuntos que pongan un freno definitivo al cuatrerismo en la frontera.

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