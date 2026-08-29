Paraguay ante la amenaza del “Superniño”: Inteligencia Artificial proyecta hasta 100.000 familias damnificadas

Ante la inminente llegada del fenómeno climático El Niño, cuyas fases de mayor severidad se proyectan para el último trimestre del año, las Fuerzas Armadas de Paraguay, en articulación con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), han puesto en marcha el plan operativo preventivo denominado “Arapochy”.

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La iniciativa busca mitigar el devastador impacto socioeconómico que podrían causar las inundaciones a lo largo del cauce del río Paraguay.

En entrevista concedida a ABC Cardinal, el General de División Gustavo Arza, comandante del Comando Logístico y coordinador general del plan en las FF.AA., junto al Mayor de Comunicaciones Robert Benítez, docente e investigador de la Escuela de Comando y Estado Mayor (ECEM), detallaron la estrategia operativa y el uso pionero de tecnologías de Inteligencia Artificial para la toma de decisiones estratégicas.

Proyección de Escenarios de Riesgo

El escenario de Referencia que manejan los intervinientes es el del 2019, cuando con una altura de 7,50 metros en el Puerto de Asunción, se registraron 60.000 familias afectadas. La probabilidad según los datos que ellos manejan supe, hay un 95% de probabilidades de superar este umbral.

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Por otro lado, y yendo más atrás en el tiempo, en la gran crecida de 1983 que alcanzó 9,01 metros, comunidades enteras como Pilar quedaron inundadas.

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Las Fuerzas Armadas trabajan con esta hipótesis máxima, proyectando hasta 100.000 familias damnificadas en todo el país. En el mapeo, las zonas de mayor vulnerabilidad son Bahía Negra, Fuerte Olimpo, Concepción, Asunción, Alberdi y Pilar a lo largo de la cuenca del Río Paraguay.

Inteligencia Artificial: Rompiendo la “niebla de la guerra”

Una de las mayores innovaciones operativas en la gestión de desastres en Paraguay es la implementación de un agente de Inteligencia Artificial desarrollado en las Fuerzas Armadas.

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El sistema integra datos meteorológicos e hidrológicos en tiempo real provenientes de fuentes abiertas como la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y redes satelitales como Windy, cruzándolos con modelos climáticos históricos.

“(Carl Von) Clausewitz hablaba de la ‘niebla de la guerra’, refiriéndose a la falta de información en el campo. Hoy esa niebla desapareció por la saturación de datos. La IA nos permite predecir escenarios prospectivos y acortar los tiempos de toma de decisiones para mover recursos sin incurrir en dobles gastos logísticos”, detalló el Mayor Robert Benítez.

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De acuerdo con las simulaciones algorítmicas, la fase inicial del fenómeno se activa con la tradicional tormenta de Santa Rosa a finales de agosto, pero el pico máximo de la creciente está proyectado entre noviembre y diciembre. Esto permitirá iniciar evacuaciones preventivas de comunidades vulnerables desde el mes de octubre.

La amenaza de los arroyos colmatados por basura

Mientras el Gobierno Central proyecta las crecidas del río, los altos mandos militares señalaron que el peligro inmediato proviene de la masiva acumulación de residuos sólidos en los cauces hídricos urbanos, lo que causa el desborde fulminante de los arroyos.

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El Comando de Ingeniería lleva adelante trabajos de descolmatación y ensanchamiento en arroyos de Capiatá, San Lorenzo, Villa Elisa, Mariano Roque Alonso y Asunción. Las cifras reportadas reflejan una grave irresponsabilidad ciudadana y falta de fiscalización municipal.

“Solo en las inmediaciones del puente Héroes del Chaco retiramos 100.000 kilos de basura en una sola jornada. En San Lorenzo sacamos 150 cubiertas gigantes en menos de una hora. Encontramos electrodomésticos, muebles y plásticos que hacen desaparecer los cauces naturales”, explicó el General de División Gustavo Arza.

Cadena de mando y recursos desplegados

Respecto a los protocolos de respuesta, la legislación establece que las Municipalidades deben absorber la atención inicial hasta que las aguas alcanzan los cinco metros en el Puerto de Asunción; superado dicho límite, intervienen las Gobernaciones y la SEN con el soporte de las binacionales Itaipú y Yacyretá.

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Según los responsables que visitaron los estudios de la 730 AM, para este operativo, las Fuerzas Armadas pondrán a disposición cerca de 17.000 efectivos militares (3.500 del Comando Logístico), embarcaciones de la Armada Paraguaya para abastecer zonas aisladas de Alto Paraguay y naves de la Fuerza Aérea.

Además, depósitos estratégicos de insumos ya fueron activados en Coronel Oviedo, Santa Rosa del Aguaray y Villa Choferes del Chaco.

El ciclo climático: El Niño vs. La Niña

Tras el pico del “Superniño” entre finales de este año y principios del próximo, las proyecciones informáticas alertan sobre la posterior entrada del fenómeno La Niña para el ciclo 2027-2028, lo que desencadenará períodos de sequía extrema e incendios forestales.

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Ante esta dualidad, las Fuerzas Armadas ejecutaron trabajos anticipados de adecuación de tajamares y reservorios en el Chaco (como la construcción de un tajamar de 35 millones de litros a 75 km de Pozo Colorado), lo que garantizará puntos de agua operativos, según ambos responsables.