Paso fronterizo La Fraternidad: autoridades de Nanawa y Clorinda llegaron a un acuerdo

Una imprevista medida de seguridad dispuesta por las autoridades argentinas encendió las alarmas en las ciudades fronterizas de Nanawa (Paraguay) y Clorinda (Argentina). En la tarde de ayer, efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina procedieron a la instalación de un vallado de hierro sobre el paso peatonal “La Fraternidad”, un movimiento que tomó por sorpresa a comerciantes, vecinos y autoridades de ambas márgenes del río.

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El emplazamiento de la estructura es percibido por la comunidad local como un severo retroceso en las negociaciones que se venían adelantando para normalizar el paso legal. Desde la llegada de la pandemia del covid, la operatividad del puente quedó restringida a un horario acotado de 07:00 a 19:00 horas, afectando significativamente el dinamismo económico y social de la región.

Reunión bilateral de urgencia

Ante el malestar generado por el cierre perimetral, autoridades municipales y legislativas de ambos municipios mantuvieron un encuentro bilateral para evaluar el impacto de la medida.

De la reunión participaron el intendente de Nanawa, Claudio Samaniego; el intendente de Clorinda, Ariel Caniza; el presidente de la Junta Municipal de Nanawa, Fernando Verón; el diputado provincial por Formosa, Rafael Navas, y el secretario de gobierno de Clorinda.

Según explicó Fernando Verón, la instalación física de un portón en medio del puente carece de precedentes en la zona.

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“A nivel nacional nunca se contempló poner un portón dentro del puente. El inconveniente radica en que los controles de Migraciones y Aduanas operan de 07:00 a 19:00 horas, pero una vez que concluye ese horario, nunca antes se procedía a clausurar el puente de esta manera”, dijo el representante de los concejales de Nanawa.

Acuerdos alcanzados y gestiones diplomáticas

Como resultado del diálogo de emergencia, las autoridades acordaron una medida paliativa inmediata en coordinación con las fuerzas de seguridad: extender el horario de apertura del paso desde las 05:00 de la mañana hasta la medianoche.

Sin embargo, los representantes de ambas localidades coincidieron en que la solución definitiva requiere la intervención de los gobiernos centrales.

Por ello, a partir del próximo lunes se tramitarán peticiones formales en Asunción y Buenos Aires para lograr que las oficinas de Migraciones de ambos países operen las 24 horas del día:

Gestión en Argentina : La Intendencia de Clorinda solicitará formalmente al Gobierno argentino la restitución del servicio migratorio de 24 horas.

Gestión en Paraguay: La Intendencia de Nanawa solicitará a la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay la presencia de inspectores las 24 horas.

Riesgo para los pobladores fronterizos

La restricción del paso peatonal no solo impacta en el comercio local, sino que representa un peligro inminente para la integridad física de los habitantes fronterizos.

Autoridades advirtieron que, al encontrarse con el puente bloqueado durante la noche, muchos ciudadanos optan por cruzar a través del lecho del río o por la zona de Puerto Elsa.

“Si estás por la zona y encontrás el puente cerrado, te ves obligado a ir por el bajo. Ahí no hay ningún tipo de control ni seguridad, arriesgando directamente la vida”, lamentó Verón.

Las autoridades recalcaron que la restitución del servicio fronterizo continuo de 24 horas —tal como funcionaba antes de la pandemia— es la única vía para garantizar un tránsito seguro en la frontera.