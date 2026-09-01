Marino paraguayo desaparecido tras accidente: familia pide que no cese la búsqueda

Un accidente registrado en aguas del río Paraná mantiene en la incertidumbre a una familia del departamento de Concepción. Ricardo Aguilera León, un marino compatriota de 30 años de edad y con 5 años de trayectoria profesional, continúa con paradero desconocido tras sufrir un accidente laboral el pasado domingo 23 de agosto.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1.016 del cauce hídrico, en jurisdicción de la provincia de Corrientes, Argentina. Aguilera León se encontraba cumpliendo tareas de monitoreo a bordo del remolcador junto a un compañero de labores. Durante el procedimiento, la embarcación auxiliar en la que se desplazaban sufrió un desperfecto mecánico y fue arrastrada por la corriente de la zona.

Poco tiempo después del hecho, el cuerpo de su compañero fue hallado sin vida por otros tripulantes. Sin embargo, de Ricardo no se ha obtenido ningún rastro hasta el momento. Ante la desesperante situación, cuatro familiares del marino viajaron hasta la provincia argentina para supervisar, acompañar y colaborar en los intensos rastreos que se realizan diariamente.

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Piden que la búsqueda no se detenga

En conversación con ABC, Elvio Aguilera, hermano de la víctima, manifestó su preocupación debido a la falta de respuesta y acompañamiento de las autoridades locales de nuestro país. Hasta ahora, según relató, la búsqueda está a cargo de la Prefectura Argentina, pero con el transcurrir de los días, los esfuerzos disminuyen, explicó.

La familia apela a la intervención del gobierno paraguayo y los organismos consulares para brindar asistencia institucional y garantizar que la búsqueda en aguas argentinas continúe de manera ininterrumpida hasta dar con el paradero de Ricardo.

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