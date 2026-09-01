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01 de septiembre de 2026 a la - 13:58

Marino paraguayo desaparecido tras accidente: familia pide que no cese la búsqueda

Joven con casco amarillo y camiseta oscura, de pie con brazos cruzados, junto a la embarcación G.W. Fortune en un puerto.
Ricardo Aguilera León, joven trabajador, fue reportado como desaparecido tras un incidente de la embarcación en la que se encontrabaGentileza de familiares

Un marino paraguayo oriundo de Yby Yaú permanece desaparecido tras sufrir un accidente fluvial el pasado domingo 23 de agosto en aguas del río Paraná, en la zona de Corrientes, Argentina. Mientras su compañero fue hallado sin vida, la familia del joven clama por apoyo a las autoridades paraguayas para asegurar que las tareas de rastreo cesen.

Por ABC Color

Un accidente registrado en aguas del río Paraná mantiene en la incertidumbre a una familia del departamento de Concepción. Ricardo Aguilera León, un marino compatriota de 30 años de edad y con 5 años de trayectoria profesional, continúa con paradero desconocido tras sufrir un accidente laboral el pasado domingo 23 de agosto.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1.016 del cauce hídrico, en jurisdicción de la provincia de Corrientes, Argentina. Aguilera León se encontraba cumpliendo tareas de monitoreo a bordo del remolcador junto a un compañero de labores. Durante el procedimiento, la embarcación auxiliar en la que se desplazaban sufrió un desperfecto mecánico y fue arrastrada por la corriente de la zona.

Hombre sonriente en uniforme oscuro con franjas reflectantes, levantando la mano en señal de saludo en entorno industrial.
Ricardo Aguilera León, un joven marino cuyo paradero es desconocido desde el 23 de agosto

Poco tiempo después del hecho, el cuerpo de su compañero fue hallado sin vida por otros tripulantes. Sin embargo, de Ricardo no se ha obtenido ningún rastro hasta el momento. Ante la desesperante situación, cuatro familiares del marino viajaron hasta la provincia argentina para supervisar, acompañar y colaborar en los intensos rastreos que se realizan diariamente.

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Piden que la búsqueda no se detenga

En conversación con ABC, Elvio Aguilera, hermano de la víctima, manifestó su preocupación debido a la falta de respuesta y acompañamiento de las autoridades locales de nuestro país. Hasta ahora, según relató, la búsqueda está a cargo de la Prefectura Argentina, pero con el transcurrir de los días, los esfuerzos disminuyen, explicó.

Joven Ricardo Aguilera León de camiseta negra y pantalones cortos, sostiene una botella de agua junto a su bicicleta en una carretera.
Ricardo Aguilera León fue reportado como desaparecido tras un percance con su embarcación.

La familia apela a la intervención del gobierno paraguayo y los organismos consulares para brindar asistencia institucional y garantizar que la búsqueda en aguas argentinas continúe de manera ininterrumpida hasta dar con el paradero de Ricardo.

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