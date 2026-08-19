Hospitales de Argentina cierran puertas: ¿Cómo afectará a Paraguay?

Ante las históricas carencias de insumos, la falta de especialistas de alta complejidad y las limitaciones estructurales en los servicios dependientes del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) —bajo la administración de María Teresa Barán desde el inicio el gobierno del presidente Santiago Peña, en agosto de 2023—, los paraguayos han encontrado tradicionalmente en los hospitales públicos argentinos una respuesta que en su propio país les es esquiva.

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Sin embargo, ese escenario ha dado un giro drástico. Entre las nuevas medidas implementadas por el gobierno del presidente argentino, Javier Milei, hay restricciones que, en la práctica, clausuran lo que venía funcionando como una “válvula de escape” para el sistema médico paraguayo.

El nuevo escenario sanitario en Argentina: ¿Fin de la gratuidad?

El gobierno de Javier Milei ha oficializado una reglamentación que busca restringir la gratuidad de la atención médica para los extranjeros no residentes. La Resolución 1066/2026 del Ministerio de Salud, que rige desde el 12 de agosto, reglamenta el cobro de la atención médica a extranjeros no residentes en los hospitales públicos nacionales de Argentina si la situación no es una emergencia.

La normativa, enmarcada en las modificaciones a la Ley de Migraciones, establece una distinción que ha generado incertidumbre en las zonas fronterizas. Si bien el gobierno argentino sostiene que las situaciones de emergencia y riesgo inminente de vida —como accidentes graves, infartos o crisis obstétricas— siguen siendo atendidas de forma incondicional bajo preceptos humanitarios, todo aquello que se catalogue como “procedimiento programado”, es decir, que no sea catalogado como urgencia, ha dejado de ser gratuito.

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Para consultas especializadas, estudios diagnósticos de alta complejidad o cirugías programadas, los ciudadanos extranjeros que no cuenten con una residencia permanente acreditada mediante DNI argentino deberán presentar un seguro médico internacional con cobertura en el país vecino o, en su defecto, proceder al pago anticipado del costo total de la prestación.

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Esta decisión impacta de forma directa a más de 500.000 paraguayos residentes en Argentina que no cuentan con regularización migratoria, y golpea con una crudeza particular a los pobladores de ciudades fronterizas como Encarnación, Ñeembucu, Alberdi o Ayolas, que históricamente cruzan el río para recibir atención básica o especializada.

¿Qué ocurrirá ahora con las cirugías y tratamientos complejos?

Ante la preocupación ciudadana y la creciente demanda de respuestas, el viceministro de Atención Integral a la Salud, doctor Saúl Recalde, ofreció explicaciones exclusivas en entrevista con ABC, aclarando los alcances de la red sanitaria paraguaya y qué tipo de situaciones requieren de asistencia extranjera.

Según el viceministro, hoy todavía existe una confusión generalizada sobre la necesidad de recurrir al exterior. Recalde insiste en que el Paraguay cuenta actualmente con una capacidad instalada que puede absorber gran parte de la demanda, incluso en patologías que antes se consideraban exclusivas de otros sistemas sanitarios.

“Todos los procedimientos terapéuticos, clínicos, médicos, quirúrgicos, nosotros tenemos una vasta calidad de prestación en el Ministerio de Salud que pueden dar solución”, afirma Recalde y resalta con firmeza que la cartera sanitaria garantiza la asistencia fuera del país en el caso que la situación lo amerite.

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Al ser consultado sobre cuáles son los procedimientos que efectivamente requieren de una intervención en el extranjero, el viceministro puntualizó una lista de patologías y situaciones de alta complejidad donde la cooperación internacional es técnica y médicamente necesaria.

De acuerdo con el viceministro, los casos que ameritan una gestión de derivación al exterior se centran principalmente en:

Trasplantes complejos: Especialmente el Especialmente el trasplante hepático , tanto pediátrico como adulto. En Paraguay este tipo de procedimientos no se hace regularmente y no se cuenta con la suficiente experiencia acumulada para este tipo de operaciones complejas.

Procedimientos electrofisiológicos: Intervenciones específicas para trastornos complejos del ritmo cardíaco, que requieren tecnología de punta y experiencia de centros de referencia.

Patologías pediátricas poco comunes: Enfermedades raras en niños que, por su baja prevalencia, requieren la validación y el seguimiento de centros de alta especialidad, como el Hospital Garrahan en Argentina o el Hospital Pequeño Príncipe en Brasil.

Procedimientos endovasculares de alta especialidad: Intervenciones quirúrgicas que, por la curva de aprendizaje del equipo médico, aún se encuentran en fase de fortalecimiento en Paraguay.

El doctor Recalde es tajante al señalar que no todo paciente con una patología compleja es candidato a una derivación al exterior, ya que el sistema nacional ha avanzado significativamente. “Ya se registraron situaciones en donde hay padres que en ciertas leucemias quieren el trasplante de su hijo en Brasil. Pero nosotros tenemos trasplantes acá. Entonces, a veces no podemos ofrecer (la asistencia de derivación) porque nosotros tenemos modalidades que se hacen acá”.

El protocolo oficial: ¿Cómo pedir atención médica en el exterior?

El viceministro Recalde detalló a ABC Color el procedimiento administrativo y técnico para gestionar una atención fuera del país. Muchas familias, ante la desesperación, intentan buscar atención por cuenta propia, sin saber que esto los expone a costos inasumibles o a la denegación de servicios en Argentina u otro país.

El viceministro detalla que el proceso debe ser estrictamente formal:

Consulta telemática: Este es el filtro clave. Antes de cualquier traslado, el Ministerio de Salud utiliza la telemedicina para contactar al equipo médico del hospital extranjero. “Nosotros tenemos una evaluación técnica por los médicos del servicio correspondiente. Si ellos creen oportuno y necesario ese proceso, mediante vía telemática hacemos los contactos al hospital de referencia en esa patología” explicó Recalde.

Validación científica: El viceministro aclaró que han existido casos donde, tras la consulta telemática, los especialistas extranjeros han coincidido con los paraguayos en que el tratamiento puede realizarse en Paraguay, o que el paciente no es candidato a una intervención mayor por la naturaleza de su estado de salud (terapéutica paliativa), evitando así falsas expectativas.

¿Cuánto cuesta una derivación al extranjero para atención médica?

El viceministro Recalde afirmó que los costos de estas derivaciones son altísimos para el Ministerio de Salud: “El trasplante al niño Santino, por ejemplo, tuvo un costo de más de US$ 120 mil en el Garrahan; la niña que se trasplantó en el hospital Pequeño Príncipe en Brasil , con un trasplante en vivo, se pagó más de US$ 110 mil”.

Para evitar que estos montos sigan drenando recursos y para garantizar la soberanía sanitaria, Recalde contó que el Ministerio de Salud ha iniciado una hoja de ruta con centros como el Hospital El Cruce de Argentina. Aseguró que la estrategia es simple pero ambiciosa: “Tenemos pendiente una visita el 12 de septiembre, del equipo del Hospital El Cruce, aquí en Paraguay, para que lo que nosotros solíamos enviar a Argentina, nosotros tengamos hoy la transferencia de conocimiento y poder hacer (esas cirugías)”.

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Recalde explicó que el objetivo es que los médicos argentinos vengan a Paraguay, supervisen la infraestructura, capaciten a los profesionales locales en el terreno y realicen los procedimientos junto al equipo paraguayo. “Es un caminar académico con ellos, para que ellos hagan el procedimiento junto a los paraguayos, y luego eso se pueda implementar 100% en el país, pero bajo tutoría de ellos”. Según el viceministro, este es el mismo modelo que permitió a países como Uruguay y a provincias argentinas, como Neuquén, ganar independencia en trasplantes.

El abismo entre la norma y la realidad en la salud pública

Si bien el viceministro Recalde asegura que el sistema formal funciona, la realidad social documentada por ABC Color y otros medios de comunicación sugiere que el “procedimiento formal” a menudo se siente lento y burocrático para quienes enfrentan enfermedades terminales o urgencias que no entienden de plazos administrativos.

Recalde menciona que, por ejemplo, hubo casos de padres que, al no confiar en el dictamen médico local, optaron por ir a Argentina por cuenta propia solo para recibir la misma respuesta diagnóstica. Esto pone de manifiesto una brecha profunda de confianza entre el ciudadano y el sistema de salud pública y deja en evidencia que la crisis de confianza es, quizás, un problema tan grande como la falta de infraestructura.

Un desafío monumental para el gobierno de Santiago Peña

El gobierno de Santiago Peña y la gestión sanitaria de la ministra María Teresa Barán se encuentran ante una encrucijada histórica. El cierre de la “válvula de escape” argentina, conlleva la urgencia de fortalecer la salud pública nacional de una vez por todas. En Paraguay, los ciudadanos necesitan más que convenios; apremian hospitales, insumos y médicos especialistas en sus regiones.

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La realidad demanda soluciones urgentes, tanto en los casos médicos grave como para quienes viven en ciudades fronterizas. El tiempo, en medicina, es un recurso que el Estado paraguayo, tras décadas de postergaciones, ya no puede permitirse desperdiciar. La salud pública debe convertirse, finalmente, en un derecho real y accesible, construido sobre cimientos propios, sin que el pasaporte sea el determinante para sobrevivir a una enfermedad compleja.