Médicos del IPS realizarán manifestación en solidaridad con Sinamed

La secretaria del sindicato de médicos anestesiólogos del IPS, Marlene Guirland, confirmó que sus colegas y otros profesionales médicos realizarán mañana una manifestación solidaria para acompañar al Sinamed en el pedido y la lucha por mejores condiciones laborales.

La convocatoria será este miércoles para las 11:30 en la explanada del Hospital Central de la previsional en Asunción.

Asimismo, la profesional confirmó que la convocatoria reúne a la Asociación Médica del IPS y a médicos agremiados y no agremiados, quienes buscan visibilizar la realidad laboral similar que enfrentan los profesionales en los distintos hospitales públicos del país.

“Es una medida de solidaridad y de apoyo, de fortaleza a nuestros colegas; decirles que que nosotros también estamos con ellos. Nuestra realidad es similar a la de ellos; no estamos divorciados. Todos somos médicos, todos vivimos una misma realidad”, apuntó.

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Médicos del IPS no aceptarán cargos

Otro punto que confirmó la anestesióloga es que los médicos del IPS aseguraron que no aceptarán ninguna oferta de contratación para cubrir los puestos vacantes que dejaron los médicos que renunciaron a sus cargos.

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También detalló que el gremio de la previsional busca constituirse en una red de soporte y fortaleza para sus compañeros. “Nosotros no ocuparemos esos lugares; valoramos la ética médica”, concluyó.

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