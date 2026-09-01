“Cajonean renuncias”: la grave denuncia de cirujanos pediatras

La crisis en el sistema de salud pública paraguayo atraviesa un momento crítico, marcado por la incertidumbre en torno a las renuncias masivas presentadas por profesionales médicos de distintas especialidades que dependen del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), a cargo de María Teresa Barán, desde que inició el gobierno de Santiago Peña, en agosto del 2023.

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En una entrevista concedida a ABC Color, el doctor Roberto Riveros, vocero de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, abordó de manera directa el complejo escenario de las renuncias, poniendo especial énfasis en la discrepancia existente sobre el número total de renuncias.

Según el gremio médico, entre documentos formalizados y otros que están en proceso o cajoneados en los hospitales, la cifra de dimisiones suma unos 430 médicos en todo el país. Sin embargo, el Ministerio de Salud asegura que solo 62 renuncias fueron recibidas ayer en mesa de entrada.

ABC Color solicitó hoy un vocero que pueda brindar un informe detallado de las renuncias presentadas al Ministerio de Salud y, desde la cartera sanitaria se ratificaron en afirmar que tienen la formalización de 61 renuncias presentadas ayer por la mañana, más una renuncia formalizada por la tarde y, que del total, 41 están con firmas “fotoescaneadas”.

¿Se está ocultando el número real de médicos que abandonan los hospitales?

Uno de los ejes centrales de la aclaración brindada por el titular de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica radica en la diferencia abrumadora entre los reportes oficiales del Ministerio de Salud y los datos que manejan los gremios médicos. Mientras que las autoridades de Salud Pública han reconocido públicamente un número inicial reducido de renuncias, la realidad muestra un panorama numérico mucho más amplio.

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El doctor Riveros detalló a ABC que, de un universo inicial de 196 renuncias firmadas, la situación se divide de la siguiente manera:

105 renuncias: Son aquellas que ya cuentan formalmente con mesa de entrada y se encuentran presentadas de manera oficial.

91 renuncias: Corresponden a los documentos restantes que integran el bloque total de firmas recolectadas, pero que aún se encuentran en procesos de entrega, tránsito o enfrentando diversas barreras administrativas.

A este volumen se suman reportes específicos de centros asistenciales clave. Por ejemplo, Riveros mencionó que en el Hospital de Acosta Ñu se contabilizó la dimisión de 41 médicos, de las cuales 40 corresponden a terapistas pediátricas que presentaron sus dimisiones ante el doctor Héctor Castro. Sin embargo, asegura que el documento habría quedado retenida en una especie de limbo administrativo, lo que el doctor Riveros calificó como “cajoneadas”. El médico aseveró que el Ministerio de Salud está ocultando ciertos datos, con el fin de evitar un incremento visible en las estadísticas oficiales de bajas.

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Riveros sostuvo que una situación similar se reportó en el Hospital del Trauma, donde 17 terapistas pediátricas intentaron entregar sus renuncias a la dirección médica, recibiendo como respuesta la negativa de recepción y la instrucción de derivarlas directamente al nivel ministerial. Resaltó que casos similares ocurren en el interior del país.

Según la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, las renuncias en los hospitales del Ministerio de Salud se desglosa de la siguiente manera:

1. Renuncias firmadas:

Terapia Pediátrica - Hospital Acosta Ñu : 41 renuncias.

Terapia Pediátrica - Hospital Nacional de Itauguá : 24 renuncias

Terapia Pediátrica - Hospital del Trauma : 19 renuncias

Terapia Pediátrica - Ciudad del Este : 12 renuncias.

Instituto de Medicina Tropical : 6 renuncias.

Terapia Pediátrica Cardiológica - Hospital Acosta Ñu: 11 renuncias.

Anestesiología - Hospital de Acosta Ñu: 21 renuncias.

Traumatología Pediátrica - Hospital de Trauma: 4 renuncias

Neurocirugía: 19 renuncias.

Cirugía Pediátrica: 40 renuncias.

2. Reportes preliminares:

Hospital San Pablo (Neonatología): 37 renuncias.

Hospital Barrio Obrero : 26 renuncias.

Hospital de Trinidad : 20 de 20 (renuncia total del plantel).

Hospital de Itauguá : 44 renuncias.

Calleí / San Lorenzo : 29 renuncias.

Hospital de Luque : 18 renuncias.

Hospital de Villa Elisa : 18 renuncias.

Hospital de Caacupé (Neonatología): 18 renuncias

Hospital de Pedro Juan Caballero (Neonatología): 5 renuncias.

Hospital Regional San Ignacio Misiones : 10 de 10 renuncias (renuncia total del plantel)

Hospital de Santa Rosa, Misiones (Neonatología): 9 de 11 renuncias.

Excusas burocráticas por firmas escaneadas, dicen médicos

Ante los cuestionamientos esgrimidos desde la cartera sanitaria respecto a la validez de algunos documentos —como el argumento de que ciertas firmas se encuentran escaneadas o presentan supuestos errores de forma—, la postura del gremio médico ha sido tajante. El presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica desestimó estos argumentos al señalar que se trata de tecnicismos burocráticos utilizados para restar peso a la medida de presión.

“Si realmente hay una intención de aceptar las renuncias y cuentan con un plan B, no estarían poniendo trabas formales ni buscando inconvenientes en las firmas”, expresó el doctor Riveros, sugiriendo que las objeciones ministeriales funcionan más como una estrategia de contención política que como un impedimento legal real.

Adicionalmente, el médico resaltó que nuevos bloques de profesionales se preparan para sumarse a las renuncias masivas en el transcurso de la semana. Entre ellos destacó el equipo de anestesia del Hospital de Luque que apunta a sumar unas 30 firmas.

Sin relevo posible: El impacto crítico en la cirugía pediátrica

La dimensión más alarmante de esta crisis recae, posiblemente, sobre la especialidad de cirugía pediátrica, un área altamente especializada y con un margen de reemplazo prácticamente inexistente en el Paraguay.

De acuerdo con los registros oficiales de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, en el país existen actualmente 48 cirujanos pediátricos certificados. Al contrastar esta cifra con el volumen de profesionales movilizados, el doctor Riveros confirmó que el porcentaje de renuncia roza la totalidad de los especialistas activos.

“Tenemos 59 médicos asociados, pero solo 48 cirujanos pediátricos certificados; el resto del grupo está compuesto por residentes en formación”, aseguró.

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Ante la pregunta sobre la posibilidad de cubrir estas vacancias de manera inmediata si el Ministerio de Salud acepta las renuncias, la respuesta fue contundente: no hay reemplazo posible. “Es imposible suplir estas bajas en el país, ya que los únicos profesionales fuera de este grupo son unos pocos exjefes de servicio que ya están jubilados”, dijo Riveros, evidenciando una escasez estructural de recursos humanos críticos que pone en inminente riesgo la cobertura de la salud infantil en todo el territorio nacional.