Crisis en Salud: Barán “no puede seguir más en el cargo”, afirma Wiens

El precandidato a presidente de la República por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, se refirió a la crisis del sistema de salud pública y a la respuesta del Gobierno ante el reclamo de los médicos, en la víspera de su participación en la Cumbre Trinacional por la Paz y la Reconciliación, que se llevó a cabo en la ciudad de Posadas, Argentina.

“Hacemos lo que podemos, con lo que tenemos, y a veces no tenemos nada”, expresó Wiens, aludiendo a la huelga de médicos que sacudió el país la semana pasada, en reclamo de un reajuste salarial y mejores condiciones de trabajo, tras años de postergaciones.

Wiens calificó de insuficiente el paquete de medidas que anunció el gobierno de Santiago Peña tras la huelga de más de 12.000 médicos del sistema público, que reclaman un salario digno después de 14 años sin reajuste y además denunciaban la falta de insumos básicos para atender a la población.

Lea más: Diputado fustiga a Barán para “lavarle la cara” a Peña: “El presidente hace el trabajo de la ministra”

“Tal vez el presupuesto no daba para el aumento salarial que se pedía de una sola vez, pero tampoco es que no había plata. Se encontraron 760 millones de dólares para insumos y dos mil nombramientos. Lo que no se encontró fue una sola propuesta sobre el salario, que era el reclamo central de los médicos”, expresó el precandidato presidencial colorado disidente.

Barán “no tuvo capacidad ni cintura política”, asevera Wiens

El exsenador y exministro de Obras Públicas y Comunicaciones enfatizó sus críticas a la gestión de la ministra de Salud, María Teresa Barán, a quien pidió que deje el cargo: “No tuvo la capacidad, ni la cintura política, ni la empatía que requiere este ministerio de Salud. No puede seguir un día más en el cargo””, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Alarma sanitaria: 431 médicos renuncian y los hospitales públicos colapsan

Wiens dijo que el gobierno de Peña debe apostar por el diálogo como método. “Conversar, y no cansarnos de conversar, antes de que los profesionales tengan que renunciar o la gente se quede sin atención especializada”, enfatizó.

Adelantó que su propuesta de gobierno es impulsar “una profunda reforma” del sistema de salud pública que vuelva a poner a la gente en el centro, y que valore al profesional.”