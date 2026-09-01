Pedrozo: medio mes después de accidente fatal, construcción de viaducto avanza lento

Luego del aparatoso despliegue de maquinarias y obreros que impulsó semanas atrás el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la zona de construcción del viaducto trasversal sobre el kilómetro 47 de la Ruta PY02, en la compañía Pedrozo del distrito de Ypacaraí (departamento de Cordillera), hoy la actividad se observaba muy reducida.

El Gobierno se vio obligado a acelerar las obras en el cruce Pedrozo luego de un nuevo accidente fatal ocurrido a mediados de agosto en el semáforo instalado provisoriamente en el complicado cruce, que dejó seis personas fallecidas cuando un camión que perdió el uso de sus frenos embistió a vehículos que se hallaban esperando la luz verde del semáforo.

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En la mañana de este martes, medio mes después del accidente y la aceleración de las obras de construcción del viaducto, solo se observaba a cuatro o cinco obreros en el sitio.

Piden soluciones para los peatones

Vecinos de la zona han expresado disconformidad por las dificultades que tienen para cruzar la ruta mientras continúan las obras. El consorcio privado Rutas del Este, que administra ese tramo de la Ruta PY02, ha habilitado minibuses para trasladar a los pobladores hasta los lugares de cruce.

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El MOPC sostiene que el viaducto permitirá ordenar los giros y cruces, reducir los riesgos y mejorar la circulación sobre ese punto de la Ruta PY02.

Sin embargo, los pobladores de Pedrozo han cuestionado que el proyecto no contempla soluciones para la circulación y el cruce seguro de peatones.