Pedrozo: cuestionan medidas del MOPC y exigen seguridad para peatones

Denis Marín, representante de la comunidad de Pedrozo, señaló que los pobladores siguen preocupados por la falta de condiciones adecuadas para cruzar y movilizarse con seguridad. Remarcó especialmente el riesgo para los niños, teniendo en cuenta que existen dos instituciones educativas en inmediaciones de la zona de obras.

“Necesitamos más seguridad”, sostuvo el representante vecinal, al cuestionar que las medidas implementadas hasta ahora no contemplen de manera suficiente las necesidades de quienes deben atravesar diariamente la ruta.

Resaltó que la mayoría de los pobladores consideran que la habilitación de minibuses de acercamiento, anunciada como parte de las medidas adoptadas por el MOPC, no constituye una solución definitiva. Para la comunidad, se necesitan obras de infraestructura que permitan a peatones y vecinos movilizarse sin quedar expuestos al intenso tránsito de la Ruta PY02.

En ese sentido, los pobladores plantean tres reclamos concretos: la construcción de pasarelas peatonales, estaciones de ómnibus seguras y colectoras internas de circulación.

El poblador Denis Marín explicó que la principal preocupación está puesta en los peatones, especialmente los estudiantes que deben desplazarse por una zona donde circulan vehículos de gran porte a diario. “Para los vecinos, no alcanza con reducir temporalmente la velocidad o controlar el tránsito mientras avanzan las obras, reclamamos soluciones permanentes que garanticen un desplazamiento seguro una vez que el paso a desnivel entre en funcionamiento”, indicó.

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La comunidad también cuestiona la falta de espacios adecuados para el transporte público y la circulación interna. Las estaciones de ómnibus seguras son consideradas fundamentales para evitar que pasajeros deban esperar o subir y bajar de los colectivos prácticamente al borde de una ruta de intenso movimiento.

A esto se suma el pedido de colectoras internas, que permitirían disminuir la necesidad de que pobladores y usuarios realicen maniobras peligrosas sobre la Ruta PY02 para acceder a sus viviendas, comercios, escuelas y otros puntos de la zona.

El MOPC sostiene que el paso a desnivel fue elegido entre nueve alternativas y que permitirá ordenar los giros y cruces, reducir los riesgos y mejorar la circulación. Sin embargo, para los pobladores, la discusión no termina con la construcción de la estructura vial.

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Seguridad para la comunidad de Pedrozo

La comunidad reclama que la seguridad sea pensada también desde la perspectiva de quienes viven en Pedrozo y no únicamente desde el tránsito vehicular. Una obra destinada a mejorar la circulación debe contemplar también cómo cruzan los niños, dónde esperan los pasajeros y cómo se movilizan diariamente los vecinos.

Mientras la cartera estatal apunta a culminar el paso a desnivel para fin de año, los pobladores insisten en que la infraestructura debe ir acompañada de medidas concretas que protejan a los peatones y garanticen una circulación segura para toda la comunidad.

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