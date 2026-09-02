Crisis en IPS: Fretes admite que avanzan sin rumbo y sin fondos

Ante el cuestionamiento sobre si el Instituto de Previsión Social (IPS) está apagando incendios financieros, el presidente del IPS, el Dr. Isaías Fretes, manifestó que “no sabemos cómo seguimos un camino”.

Según detalló, los recursos financieros conseguidos apenas alcanzarán para sostener el abastecimiento de medicamentos en las farmacias hospitalarias hasta febrero de 2027. Cruzado ese umbral, el panorama es un gigantesco signo de interrogación.

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El ente apela a reestructuraciones sobre la marcha y al cobro exprés de deudas patronales para inyectar liquidez inmediata.

Desde la propia conducción señalaron que cerca del 80% del dinero destinado a la compra de insumos médicos se consume en apenas el 20% de los asegurados, debido al altísimo costo de las terapias para enfermedades complejas y tratamientos oncológicos.

Implementación de 12 horas es un “aumento de sueldo solapado”

El presidente Fretes sostuvo además que en las salas de urgencias, el escenario cotidiano tampoco ofrece alivio a los asegurados. La implementación de la ley de reducción de la carga horaria a 12 horas universales fue calificada por el propio titular como un “aumento de sueldo solapado” que terminó complicando la operatividad.

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Al acortar los turnos sin contar con el presupuesto necesario para contratar el doble de profesionales, los planteles de guardia en los hospitales pasaron de tener 20 médicos a contar con apenas 10, lo que genera demoras interminables en los pasillos y deja a las urgencias al borde del colapso, detalló Fretes.

Fretes aclaró que la previsional realizará una reestructuración de todo su personal con un concurso transparente donde los propios profesionales serán los contralores. Subrayó que, de esa manera, será reinvindicado, el profesional médico que ya está nombrado en la previsional.