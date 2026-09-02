IPS asume que no tiene plata para cubrir la mayoría de medicamentos

El Instituto de Previsión Social (IPS) sencillamente no cuenta con los recursos financieros suficientes para garantizar la compra de los 506 medicamentos que integran su vademécum oficial. La revelación proviene de la Gerencia de Abastecimiento y Logística de la institución, que expuso los problemas presupuestarios que dejan al descubierto por qué miles de asegurados deben enfrentar el calvario de encontrarse las farmacias vacías.

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Según explicó la ingeniera Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística del IPS, para mantener abastecido al 100% el parque sanitario y la red de farmacias de la previsional, se requiere una caja anual estimada en 386 millones de dólares.

Sin embargo, el presupuesto asignado para el ejercicio 2026 alcanza apenas los 234 millones de dólares. Esta brecha económica genera de entrada una diferencia negativa del 68% entre lo que el seguro social necesita gastar y lo que realmente tiene autorizado para compras.

Según detalló, esta cifra se agrava con el arrastre de las deudas heredadas de administraciones anteriores con los proveedores farmacéuticos.

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Casi todo el presupuesto se va solo en un 20% de medicamentos

A este ahogo presupuestario se suma una concentración del gasto en un puñado de fármacos de alto costo. La evaluación técnica encarada por la gerencia logística determinó que el 80% del dinero disponible para medicamentos se consume en apenas 104 productos, el 20% del vademécum, destinados a patologías complejas.

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Por otro lado, el IPS termina agotando el 95% de sus fondos en cubrir solo 234 medicamentos, y deja un margen operativo insignificante para financiar los 286 productos restantes del listado.

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Este problema financiero obliga al IPS a realizar malabares financieros para decidir qué comprar y qué postergar, en medio de un bajo porcentaje de cobertura y un desabastecimiento progresivo.