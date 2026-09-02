“El gremio médico no se siente representado por la ministra”, dicen profesionales de Guairá

El presidente del Sindicato de Médicos de Guairá (SIMEG), Ever Giménez, afirmó que el gremio “no se siente representado” por la ministra de Salud, María Teresa Barán, y pidió al gobernador de Guairá intervenir ante el Ejecutivo para destrabar el conflicto.

Las declaraciones se produjeron luego de una reunión mantenida entre representantes del gremio y el gobernador de Guairá y presidente del Consejo de Gobernadores, César Sosa (ANR-HC), a quien solicitaron que actúe como mediador ante el Gobierno Nacional.

Giménez explicó que el encuentro tuvo como objetivo poner al tanto al gobernador sobre las reivindicaciones del sector y, especialmente, sobre las consecuencias que podrían generar las nuevas medidas de fuerza que se analizan a nivel nacional.

“Hoy en día el gremio médico no se siente representado por la ministra”, afirmó el dirigente, quien cuestionó que Barán no estaría dimensionando la situación que atraviesan los profesionales y los servicios de salud en los departamentos.

“Creemos que ella está desconociendo el problema real de lo que está sucediendo en todos los departamentos del país. No está saliendo de su burbuja, no dimensiona todo lo que esto pueda acarrear”, manifestó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El sindicalista señaló que recurrieron a Sosa debido a su reciente reelección como presidente del Consejo de Gobernadores, considerando que ese cargo le permitiría mantener un contacto directo con el presidente de la República y con las autoridades nacionales involucradas en las negociaciones. Los médicos solicitaron al gobernador que lleve sus reclamos ante el presidente, la ministra de Salud y el ministro de Economía, con el objetivo de buscar una salida al conflicto que se mantiene desde hace semanas.

Lea más: Terapistas y anestesiólogos de Villarrica analizan renuncia masiva ante falta de respuestas

Giménez indicó que, de los cuatro puntos planteados inicialmente durante la huelga, tres ya habrían encontrado algún tipo de respuesta por parte de las autoridades. Sin embargo, sostuvo que el reajuste salarial continúa sin una solución concreta.

“Como ya bien saben, se dieron soluciones a tres fundamentales puntos de los cuatro puntos que pedimos durante la huelga. Pero el reajuste salarial todavía no está siendo trabajado y es lo que nosotros hoy en día estamos todavía solicitando”, señaló.

Preocupación por la renuncia de 18 especialistas

La situación genera además preocupación en Guairá debido a la posibilidad de una renuncia masiva de médicos especialistas del Hospital Regional de Villarrica. En total, son 18 profesionales los que mantienen su disposición de dejar sus cargos: 11 médicos del área de Terapia Intensiva de Adultos y siete anestesiólogos.

El presidente del SIMEG aclaró que, pese a que la decisión fue adoptada de manera unánime por los profesionales, las renuncias todavía no fueron presentadas oficialmente. Explicó que el procedimiento debe ser coordinado con las respectivas sociedades científicas, que tendrían a su cargo la recepción de las documentaciones individuales y la eventual conformación de un comité de crisis.

Lea más: Guairá: Médicos retoman consultas, pero mantienen reclamos al Gobierno

Por este motivo, la presentación de las renuncias fue postergada mientras los médicos aguardan además la definición de nuevas medidas a nivel nacional.

Giménez advirtió que la eventual salida de estos 18 especialistas podría tener un impacto importante en el funcionamiento del Hospital Regional de Villarrica, particularmente en áreas críticas como Terapia Intensiva y Anestesiología.

A la posibilidad de renuncia de los especialistas se suma otra medida anunciada por el gremio: la disposición de los jefes de distintos servicios del Hospital Regional de Villarrica de poner sus cargos a disposición. Según el dirigente, esta postura alcanza a responsables de áreas como Urgencias, Consultorio, Terapia Intensiva, Anestesia, Pediatría e Internación, entre otros servicios.