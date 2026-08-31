Guairá: Médicos retoman consultas, pero mantienen reclamos al Gobierno

Los servicios de consulta externa y las cirugías programadas del Hospital Regional de Villarrica volvieron a funcionar con normalidad este lunes, luego de permanecer suspendidos durante los cinco días que duró la huelga nacional de médicos, entre el 24 y el 28 de agosto.

Antes de retornar a sus puestos, los profesionales nucleados en el Sindicato de Médicos de Guairá (SIMEG) realizaron una manifestación simbólica en el sector de admisión del hospital.

Los médicos se concentraron con carteles y pancartas en los que expresaron sus principales reivindicaciones y entonaron cánticos en protesta por la falta de respuestas del Gobierno a las demandas planteadas por el sector.

El presidente del SIMEG, doctor Ever Giménez, señaló que actualmente el Hospital Regional de Villarrica se encuentra funcionando con todos sus servicios habilitados, incluyendo nuevamente las consultas y las cirugías que habían sido suspendidas durante la medida de fuerza.

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No obstante, el dirigente gremial aclaró que el levantamiento de la huelga no significa que hayan desistido de sus reclamos. Por el contrario, sostuvo que los profesionales consideran que las autoridades todavía no presentaron una propuesta concreta que permita destrabar el conflicto.

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Giménez cuestionó la falta de avances en las negociaciones y afirmó que los médicos mantuvieron varias mesas de trabajo con representantes del Ministerio de Salud y del Ministerio de Economía antes y durante el proceso de movilización.

Según el presidente del SIMEG, pese a las reuniones mantenidas, hasta ahora no recibieron una propuesta que pueda ser analizada por los gremios. Señaló que la postura del Gobierno se limita a argumentar que no existe disponibilidad presupuestaria para atender las reivindicaciones.

El principal reclamo de los profesionales es un reajuste salarial, debido a que sostienen que sus remuneraciones no acompañaron el incremento del costo de vida registrado durante los últimos años.

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Sin embargo, Giménez insistió en que la protesta no se limita a una cuestión salarial. Los médicos también exigen mejores condiciones para el funcionamiento de los hospitales públicos, mayor disponibilidad de medicamentos e insumos y una infraestructura adecuada para brindar atención a los pacientes.

Como parte de las acciones posteriores a la huelga, los médicos del área de consultorio del Hospital Regional realizaron este lunes una manifestación de aproximadamente 15 minutos. Durante ese tiempo explicaron a los pacientes los motivos por los cuales mantienen las movilizaciones.

Posteriormente, los profesionales regresaron a sus puestos de trabajo y las consultas fueron restablecidas. La misma situación se registró con las cirugías programadas, que volvieron a desarrollarse tras la suspensión durante los días de huelga.

El dirigente gremial también fue consultado sobre la posibilidad de que los médicos de Guairá adopten medidas más drásticas, como una renuncia masiva, tal como se analiza en otros sectores médicos de la capital del país.

Al respecto, Giménez evitó adelantar una decisión y señaló que el gremio departamental se mantendrá atento a las disposiciones que adopte la dirigencia nacional. Por el momento, indicó que los médicos de Guairá se suman a las manifestaciones pacíficas convocadas por el Sindicato Nacional de Médicos (SINAMED).

El presidente del SIMEG sostuvo que los profesionales continuarán exponiendo sus reclamos dentro de los hospitales y centros asistenciales, sin descuidar la atención de los pacientes que acuden diariamente en busca de asistencia.

La medida de fuerza de la semana pasada dejó en evidencia, según los médicos, el reclamo por las condiciones en que deben desempeñar sus funciones dentro del sistema público. Ahora, con los servicios nuevamente habilitados, esperan que el Gobierno retome las negociaciones y presente una propuesta concreta.