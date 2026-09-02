En la Corte y con votos en mayoría confirman al fiscal Francisco Cabrera

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron tratamiento, durante la sesión ordinaria de este miércoles, a la terna conformada por Francisco Manuel Cabrera Sanabria (541,7 p) y Máximo Roberto Bayu Martínez (426,2 p), integrada por el Consejo de la Magistratura (CM), el pasado 2 de julio.

Fue la ministra María Carolina Llanes Ocampos quien propuso la confirmación en el cargo de agente fiscal a Francisco Cabrera, luego de dar lectura a los datos sobre su formación y carrera profesional.

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Sin embargo, antes de que se someta a consideración del pleno, el ministro César Antonio Garay Zuccolillo pidió hacer uso de la palabra. En la oportunidad, señaló que “ante profusas publicaciones de medios periodísticos de prensa escrita y una presentación ante el Jurado, en estado incipiente aún, hemos asumido la constitucional intervención en el caso”, teniendo en cuenta que es vicepresidente 2° del órgano juzgador.

En otro momento expresó Garay que, “sin anticipar ninguna opinión, ni sentido, ni resultado, y faltando más de un mes para esto, mi sugerencia sería traer los antecedentes obrantes en el Jurado para someter a análisis. Es la sugerencia muy considerada”. Tras esto, Garay se abstuvo de emitir voto para este caso en la sesión.

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El presidente de la Corte, Alberto Joaquín Martínez Simón, por su parte propuso someter a consideración ambas propuestas, a lo que el ministro Eugenio Jiménez Rolón dijo que “se incluyó en el orden del día, se trató y se debe votar, por lo que solo queda la confirmación”, desoyendo la sugerencia de Garay.

Finalmente, la propuesta de Carolina Llanes tuvo los votos de Jiménez Rolón, Martínez Simón, de César Diesel, Víctor Ríos, Manuel Ramírez Candia, Luis Benítez Riera y Gustavo Santander Dans, con la abstención anunciada por Garay.

JEM debe estudiar caso de fiscal este jueves

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tomó conocimiento de las actuaciones del fiscal Francisco Cabrera, mediante publicaciones periodísticas, el 2 de julio, misma fecha en la que fue incluido en terna.

Los antecedentes del caso hacen referencia a su actuación en el marco de la causa contra el extitular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Carlos Dionisio Heisele Sosa, cuya consecuencia fue la prescripción y el consecuente sobreseimiento definitivo de los procesados.

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Poco antes de que, justamente, el ministro César Garay lea los antecedentes del caso para su tratamiento, el consejero Enrique Berni dijo que no pudo dar lectura al informe que había remitido Cabrera, a última hora del miércoles pasado, por lo que solicitó postergar su estudio.

En la sesión del JEM, el jueves pasado, el senador Mario Varela planteó que no se postergue por más de 8 días el tratamiento del caso. A esta moción se sumaron el senador Pedro Díaz Verón y el diputado Alejandro Aguilera, así como la presidenta del órgano juzgador, Alicia Pucheta. De esta forma, el caso será analizado en la sesión de este jueves 3 de septiembre.

Corte rechazó casación de Fiscalía y sobreseyó a extitular de ANDE

En mayo pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Eugenio Jiménez, César Garay y Carolina Llanes, declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación por presentación extemporánea por el fiscal Francisco Cabrera, en el marco de la causa contra Carlos Heisele, extitular de la ANDE, mediante el Acuerdo y Sentencia (AyS) N° 347.

Así había quedado firme la prescripción de los hechos y también el sobreseimiento definitivo a Carlos Heisele y otros encausados más por el desvío de más de G. 9.400 millones de la ANDE.

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Mediante la misma resolución, la Corte dispuso la remisión de los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), a la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, el Consejo de Superintendencia de la Corte y a la Inspectoría General del Ministerio Público.

Del análisis del recurso presentado por el fiscal Cabrera se inhibieron los ministros Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, integrantes naturales de la Sala Penal.

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En este caso, Cabrera había planteado su acción el 27 de mayo de 2025 contra el AyS N° 28 del 8 de abril de 2025 y su aclaratoria AyS N° 32 del 21 de abril del 2025, dictados por el Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, de la Capital.

Los fallos atacados por el fiscal declaraban operada la prescripción material y consecuente sobreseimiento definitivo de los procesados en la causa caratulada como “Carlos Dionisio Heisele Sosa y otros s/ lesión de confianza”.

Duro cuestionamiento de la Corte a fiscales

Al momento de emitir su análisis, el ministro Eugenio Jiménez Rolón señaló sobre el caso que la casación se presentó después de haber transcurrido más de 10 días de la notificación de las resoluciones.

“No se puede dejar de advertir el llamativo retardo con que fue tramitada la causa y en la negligente presentación extemporánea -por parte del Ministerio Público- del recurso que ocupa” y, en el mismo sentido, “el tiempo transcurrido desde el inicio del proceso penal hasta la fecha se erige en un verdadero exceso que produce la desnaturalización de la justicia”, afirmó Jiménez Rolón.

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El ministro César Garay Zuccolillo se adhirió al voto del ministro Jiménez Rolón.

En su voto la ministra Carolina Llanes fue más tajante en sus cuestionamientos hacia el Ministerio Público. “Del análisis integral de la causa se evidencia una conducta omisiva relevante que no puede ser atribuida a mera inadvertencia ni encasillarse como irregularidad menor”.

Al respecto expuso que “el pedido de desvinculación, presentado casi un mes después de la notificación, confirma que el plazo procesal ya se encontraba vencido al momento de cualquier eventual sustitución funcional”, por lo que “tal inacción importa una violación directa a los deberes funcionales propios del cargo fiscal”.