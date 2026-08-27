JEM posterga por 8 días estudio de actuación fiscal que derivó en la prescripción del caso contra extitular de ANDE

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) incluyó en el orden del día de la sesión de este jueves -27 de agosto de 2026- el estudio de los antecedentes, puestos a conocimiento del pleno el pasado 2 de julio, sobre la actuación del fiscal Francisco Cabrera en la causa contra el extitular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Carlos Dioniso Heisele Sosa.

Cuando la presidenta del órgano, Dra. Alicia Pucheta Vda. De Correa dio uso de la palabra al ministro de la Corte y vicepresidente 2° del Jurado César Antonio Garay Zuccolillo, el último se dispuso a dar lectura de los antecedentes.

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El actuario del JEM, César Quintana, a su vez puso a conocimiento del pleno que el martes en horas de la tarde el agente fiscal Francisco Cabrera presentó escritos y adjunto documentales, que hacían parte de un informe detallado sobre la causa.

Posteriormente el consejero Enrique Berni manifestó que como el documento llegó a su gabinete a última hora del miércoles, ya no tuvo tiempo de dar lectura al mismo, por lo que solicitó la postergación del caso. El ministro Garay expresó tras esto que no veía inconveniente con ello, pese a que él ya le había dado lectura al informe.

Al momento del uso de la palabra, el senador Mario Varela planteó que no se postergue por más de 8 días el tratamiento del caso. A esta moción se sumaron el senador Pedro Díaz Verón y el diputado Alejandro Aguilera, así como la presidenta del órgano juzgador Alicia Pucheta. De esta forma, el caso será analizado en la sesión del jueves 3 de septiembre.

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Cabe señalar que el ministro de la Corte y vicepresidente 1° del Jurado, Manuel Ramírez Candia, y el diputado Diego Candia, estuvieron ausentes.

Corte rechazó casación de Fiscalía y sobreseyó a extitular de ANDE

En mayo pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Eugenio Jiménez, César Garay y Carolina Llanes, declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación por presentación extemporánea por el fiscal Francisco Cabrera, en el marco de la causa contra Carlos Heisele, extitular de la ANDE, mediante el Acuerdo y Sentencia (AyS) N° 347.

Así había quedado firme la prescripción de los hechos y también, el sobreseimiento definitivo a Carlos Heisele y otros encausados más por el desvío de más de G. 9.400 millones de la ANDE.

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Mediante la misma resolución, la Corte dispuso la remisión de los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), a la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, el Consejo de Superintendencia de la Corte y a la Inspectoría General del Ministerio Público.

Del análisis del recurso presentado por el fiscal Cabrera se inhibieron los ministros Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, integrantes naturales de la Sala Penal.

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En este caso, Cabrera había planteado su acción el 27 de mayo de 2025 contra el AyS N° 28 del 8 de abril de 2025 y su aclaratoria AyS N° 32 del 21 de abril del 2025, dictados por el Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala, de la Capital.

Los fallos atacados por el fiscal declaraban operada la prescripción material y consecuente sobreseimiento definitivo de los procesados en la causa caratulada como “Carlos Dionisio Heisele Sosa y otros s/ lesión de confianza”.

Duro cuestionamiento de la Corte a fiscales

Al momento de emitir su análisis, el ministro Eugenio Jiménez Rolón, señaló sobre el caso que la casación se presentó después de haber transcurrido más de 10 días de la notificación de las resoluciones.

“No se puede dejar de advertir el llamativo retardo con que fue tramitada la causa y en la negligente presentación extemporánea -por parte del Ministerio Público- del recurso que ocupa” y, en el mismo sentido, “el tiempo transcurrido desde el inicio del proceso penal hasta la fecha se erige en un verdadero exceso que produce la desnaturalización de la justicia”, afirmó Jiménez Rolón.

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El ministro César Garay Zuccolillo se adhirió al voto del ministro Jiménez Rolón.

En su voto la ministra Carolina Llanes fue más tajante en sus cuestionamientos hacia el Ministerio Público. “Del análisis integral de la causa se evidencia una conducta omisiva relevante que no puede ser atribuida a mera inadvertencia ni encasillarse como irregularidad menor”.

Al respecto expuso que “el pedido de desvinculación, presentado casi un mes después de la notificación, confirma que el plazo procesal ya se encontraba vencido al momento de cualquier eventual sustitución funcional”, por lo que “tal inacción importa una violación directa a los deberes funcionales propios del cargo fiscal”.