Realidad que no se puede tapar: asegurados de IPS siguen padeciendo falta de medicamentos

La palabra “faltante” causa molestia en el doctor Isaías Fretes, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), quien días atrás pidió a los medios de comunicación no “instalar” que en la previsional hay un déficit de fármacos porque su administración ha logrado importantes avances reduciendo la ausencia de medicamentos a menos del 20 por ciento.

Sin embargo, hay una realidad que no se puede omitir al visitar algunas clínicas periféricas del IPS, donde los asegurados continúan escuchando que el fármaco que necesitan para seguir adecuadamente con sus tratamientos no se encuentra disponible. Es el caso de la Clínica Periférica Yrendague, ubicada en Mariano Roque Alonso, donde este miércoles un equipo de ABC entrevistó a varios pacientes que se tuvieron que marchar con las manos vacías.

Una asegurada que se identificó como Sonia Jara comentó que no pudo retirar ceftriaxona, un antibiótico que, dependiendo del laboratorio, puede costar más de G. 100.000 y que tendrá que comprar porque lo necesita con urgencia. “Lastimosamente duele, porque hay mucha gente que no tiene para comprar”, dijo la mujer.

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Si hay un fármaco que se repite entre los asegurados y que se mantiene en falta, al menos en esta clínica, es el losartan, un medicamento destinado a tratar la presión arterial alta y usado también proteger los riñones en personas con diabetes.

“No tiene todavía; este mes que entra dice que van a avisar. A veces hay y a veces no, pero por lo menos algo ya están tapando, de a poco está mejorando”, señaló un hombre al retirarse del centro asistencial.

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Doña Mercedes Fabio tampoco consiguió losartan. Y a su lista de faltantes sumó núcleo y aspirinetas. La mujer denunció que la situación ya data de varios meses atrás y aunque destacó que para acceder a las consultas médicas no hay problema, no puede decir lo mismo a la hora de acudir a la farmacia.

“Es mentira, no hay medicamentos, nosotros venimos todos los meses y no conseguimos. Van como cuatro meses que venimos y absolutamente nada nos entregan. Por lo visto está mintiendo (Fretes)”, dijo al marcharse.

Otra asegurada, se marchó visiblemente molesta y no era para menos, pues se desplazó desde Emboscada y tampoco pudo retirar su losartan. “Vengo de balde. Me dicen para el 6 de septiembre, pero ya no quiero venir de balde. Me voy a tener que rebuscar y trabajar para comprar”, manifestó.

Medicamentos que pueden considerarse básicos, como ibuprofeno, dipirona y paracetamol, tampoco estaban disponibles, según contó un joven al salir de la clínica.

Doña Josefina Aranda se sumó al reclamo de ibuprofeno y lamentó que hace meses no pueda retirar fármacos para su madre que es paciente crónica. “La consulta con la doctora es espectacular, pero no hay remedios (…) Es una vergüenza, el mes pasado tenía que retirar losartan y no había, hasta ahora no hay. Ellos dicen que hay pero vos venís y no hay, ni en el Hospital Central”, se quejó.

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“Que tengan un poco de piedad por los pobres”

Doña Cirila Duré contó que no halló losartán, además de su remedio para riñones y anticoagulantes. La asegurada aprovechó la ocasión para dirigirse al presidente Santiago Peña y a la ministra de Salud, María Teresa Barán.

“Muchas personas apuntan a los profesionales de blanco, pero el presidente y la ministra de Salud son los responsables de que no tengamos medicamentos. Acá nuestro presidente ndohechakuáai la mboriahúpe (no tiene en cuenta a los pobres), no le interesa, por eso estamos sin medicamentos. Ni el centro de salu

d tiene medicamentos. Que la ministra tenga un poco de piedad por nosotros los pobres y ponga medicamentos”, reclamó.

Corte de luz y reinicio del sistema

Durante la visita del equipo de ABC en la mañana de este martes, se reportó un breve corte de energía eléctrica que retrasó la atención de los asegurados que aguardaban en la farmacia, ya que el sistema debía ser reiniciado.