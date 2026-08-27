IPS sin presupuesto para fármacos: recurrirán a fondos del 2027 tras caída de cobertura

La situación del Instituto de Previsión Social (IPS) respecto a la provisión de medicamentos continúa en un punto crítico. Pese a que las autoridades de la previsional afirman contar con una alta cobertura en materia de contratos firmados, la falta de disponibilidad presupuestaria para este 2026 paralizó la emisión de nuevas órdenes de entrega, provocando que el nivel de abastecimiento real en las farmacias de los hospitales caiga al 78%.

Para intentar solucionar el faltante de fármacos básicos e insumos de alta complejidad, la previsional apelará a una medida de excepción financiera: adelantar recursos que corresponden al presupuesto del año 2027.

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Sin presupuesto para el resto de 2026

La ingeniera Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística del IPS, confirmó que la institución ya no cuenta con margen financiero para seguir operando bajo las reglas habituales durante los meses que restan del año.

“En el presente ejercicio, en el 2026, el Instituto de Previsión Social ya no dispone de disponibilidad presupuestaria para lo que resta del año. Ya no estamos con esa disponibilidad, por lo que nos hace imposible seguir ejecutando los contratos de años anteriores de los cuales dependemos”, explicó.

Esta limitación obedece a lo establecido en la Ley de Presupuesto vigente. “Atendiendo a que esta nueva disposición (...) que nos exige por el artículo 393 de la ley del presupuesto, donde nos establece que todos los medicamentos que vamos a ir ordenando en base a nuestros contratos tienen que tener una disponibilidad presupuestaria”, detalló la funcionaria.

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Adelanto de la plurianualidad de 2027

Ante esta barrera legal, la previsional recurrió al Poder Ejecutivo para activar un mecanismo extraordinario que le permita emitir nuevas órdenes a los proveedores farmacéuticos.

“Nos dieron la opción de utilizar lo mencionado en el artículo 394 de la misma ley del presupuesto, en donde dice que de manera excepcional podemos hacer un adelanto de la plurianualidad, en este caso del ejercicio 2027. Ya contamos con la autorización por parte del equipo económico”, resaltó.

Según Rodríguez, este aval del Equipo Económico Nacional permitirá que el Consejo de Administración del IPS apruebe los trámites requeridos para liberar las solicitudes de stock de manera inmediata.

Caída del abastecimiento y déficit histórico

Las consecuencias de la restricción presupuestaria se reflejan directamente en las farmacias de las distintas clínicas y hospitales de la previsional. En el mes de julio se realizó una importante liberación de fondos que permitió sostener el servicio durante unas semanas, pero el stock volvió a caer con rapidez.

“Eso nos sigue sosteniendo hasta el día de hoy, pero ya estamos siendo resentidos. Hasta anteayer estábamos con una cobertura del 78%. Ya eso está bajando. Por eso es que necesitamos urgentemente ya empezar a hacer nuevas órdenes”, contó Rodríguez.

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A modo de comparación, la gerente expuso que en abril de 2025 se emitieron órdenes de compra por G. 174.000 millones, mientras que en abril de 2026 solo se alcanzaron G. 41.000 millones debido a la falta de respaldo financiero.

A esta coyuntura se suma una brecha estructural de larga data entre los ingresos y las necesidades reales de la masa de cotizantes. “En lo que respecta al rubro de medicamentos, nosotros en el presente ejercicio teníamos un presupuesto de 1,6 billones y nuestra necesidad es de 2,1. Eso se viene arrastrando hace más de diez años aproximadamente, por eso es que sabemos que tenemos saldo rojo en salud”, indicó.

Faltantes puntuales y contratos adjudicados

Respecto a la falta de medicamentos de alta demanda, como losartán o telmisartán, reportada por los pacientes en clínicas periféricas, la funcionaria señaló que se aguarda la emisión de las próximas órdenes de entrega y argumentó que también influyen los tiempos de producción de la industria farmacéutica y leves desfases en la logística de distribución de los proveedores.

Por último, en lo relativo a la gestión administrativa de las licitaciones, Rodríguez sostuvo que la entidad logró un 93% de cobertura contractual al adjudicar siete de los ocho grandes llamados previstos para el año. Esto representa que cerca de 470 medicamentos de los 513 del vademécum ya tienen contratos vigentes.

El 7% restante corresponde a una licitación en proceso que incluye fármacos oncológicos, la cual prevén adjudicar en el transcurso de septiembre para alcanzar el 100% de la cobertura contractual.

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