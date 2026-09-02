Médicos del IPS se manifiestan en apoyo al reclamo de Sinamed sobre reajuste salarial

El sistema de salud pública atraviesa una de las que quizás sea una de las mayores crisis de la década, ya que además de la falta de medicamentos e insumos, ahora enfrenta las manifestaciones de médicos de toda la red de atención, que realizaron una huelga de cinco días y renunciaron de manera masiva a sus cargos en los hospitales y centros de salud dependientes de la cartera de Estado.

Los profesionales de la salud reclaman un reajuste salarial que no reciben desde el 2012, el reabastecimiento de los centros hospitalarios, la desprecarización de miles de médicos contratados por el MSP y el pago que corresponde por feriados trabajados.

Hoy al reclamo de los médicos del MSP se sumaron los del IPS, que realizaron una manifestación en el predio del Hospital Central en apoyo a sus colegas y en solidaridad ante las renuncias, ante las cuales instaron a sus colegas a no ocupar los cargos vacantes.

“Estamos acá en esta manifestación pacífica, apoyando y demostrando nuestra solidaridad con nuestros compañeros del Ministerio de Salud que están en asamblea permanente y que durante la semana pasada realizaron una huelga histórica que convocó a más de 5.000 colegas de todo el país”, indicó Karina Fernández, presidenta de la Asociación Médica del IPS.

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“El que está padeciendo es el ciudadano”

La médica explicó a la ciudadanía que se manifiestan por ellos también, porque el que está padeciendo hoy es el paciente, el ciudadano, el asegurado, que recurre al hospital y no cuenta con los recursos necesarios.

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Además, instó a sus colegas a no ocupar los cargos vacantes ante la renuncia masiva de los médicos en el MSP.

“No vamos a aceptar ningún cargo vacante que hayan dejado los colegas que presentaron sus renuncias valientemente. Exigimos y pedimos a los compañeros, a las autoridades del ministerio, que no acepten esas renuncias, porque el que va a sufrir va a ser el ciudadano, el paciente que requiere la atención de un especialista altamente calificado, entonces hoy nosotros les decimos ‘no vamos a aceptar esos cargos, no vamos a reemplazarles’, tienen que ser respetados y valorados”, refirió.

La manifestación estuvo acompañada por la secretaria general de Sinamed, Rossana González, quien también es médica del IPS.

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Anestesiólogos también expresan apoyo y solidaridad

Por su parte, Marlene Guirland, anestesióloga del IPS, también expresó que los médicos del sector apoyan y expresan su solidaridad al manifestarse y asegurar que los anestesiólogos del IPS no van a ocupar los lugares vacantes en el MSP.

“Este grupo de anestesiólogos no va a aceptar ninguna oferta que pudiera haber para ocupar sus lugares. Esa es una decisión que hemos tomado todos los anestesiólogos del IPS, de que nosotros no ocuparemos esos lugares, que nuestra ética médica hace que nos comportemos de este modo, de ser coherentes con la lucha y de demostrar nuestra solidaridad al grupo que hoy está renunciante”, sostuvo.

Una asegurada del IPS fue hasta los médicos para sumar su denuncia de falta de medicamentos en la previsional, siendo el segundo mes consecutivo que no los consigue.

“Ndaipóri y suelo comprar de la farmacia del Mercado 4 donde es más barato, y ahora intervinieron porque tiene la competencia con los laboratorios de claque. Ninguno, los cuatro, acabo de venir de la farmacia, los cuatro, acá está mi medicina. No hay ninguno me dice y me pasó mi cédula, así de simple. El otro mes, dos nomás retire. Yo tengo protocolo de cuatro medicamentos que tengo que retirar, el otro mes solo dos me dieron y ahora ninguno y tengo que comprar, porque es crónico (sic)”, denunció la asegurada del IPS Julia Daniela Villamayor Leiva.

Medicamentos e insumos faltantes

Los médicos compartieron un listado de medicamentos e insumos que faltan hoy día en la previsional, los cuales son: