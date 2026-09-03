BCP advierte sobre estafas en nombre de la institución

En la tarde de este jueves, el Banco Central del Paraguay (BCP) mediante un comunicado alertó sobre un esquema de estafas y engaños que circulan atribuyéndole de manera indebida recomendaciones de inversión a autoridades económicas y aclara que dichas afirmaciones son absolutamente falsas.

En este sentido, la misiva señala que ni la entidad financiera ni sus autoridades promueven recomendaciones particulares de inversión, ni avalan plataformas, empresas o personas que ofrezcan rendimientos financieros a través de mensajes, enlaces o publicaciones en redes sociales y/o aplicaciones de mensajería.

COMUNICADO | El Banco Central del Paraguay aclara que no realiza ni avala recomendaciones de inversión ni plataformas financieras, e insta a la ciudadanía a verificar siempre la información a través de canales oficiales. pic.twitter.com/alfF2yB1ex — Banco Central del Paraguay (@BCP_PY) September 3, 2026

Ante esta situación, recomienda no ingresar a links sospechosos en redes sociales o WhatsApp, ni enviar dinero a desconocidos o de plataformas dudosas.

Finalmente, instan a la ciudadanía que antes de tomar cualquier decisión de inversión, confirme los datos en los sitios web y canales oficiales del BCP.