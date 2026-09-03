Nacionales
03 de septiembre de 2026 a la - 18:51

BCP advierte sobre estafas en nombre de la institución

El BCP decidió mantener la Tasa de Política Monetaria en 5,50% anual.
El BCP decidió mantener la Tasa de Política Monetaria en 5,50% anual.Gentileza

El Banco Central del Paraguay (BCP) advierte que no realiza ni respalda inversiones ni plataformas financieras. Ante ofertas sospechosas en redes o mensajes, pide no ingresar a enlaces ni transferir dinero, y verificar siempre la información en sus canales oficiales.

Por ABC Color

En la tarde de este jueves, el Banco Central del Paraguay (BCP) mediante un comunicado alertó sobre un esquema de estafas y engaños que circulan atribuyéndole de manera indebida recomendaciones de inversión a autoridades económicas y aclara que dichas afirmaciones son absolutamente falsas.

En este sentido, la misiva señala que ni la entidad financiera ni sus autoridades promueven recomendaciones particulares de inversión, ni avalan plataformas, empresas o personas que ofrezcan rendimientos financieros a través de mensajes, enlaces o publicaciones en redes sociales y/o aplicaciones de mensajería.

Ante esta situación, recomienda no ingresar a links sospechosos en redes sociales o WhatsApp, ni enviar dinero a desconocidos o de plataformas dudosas.

Finalmente, instan a la ciudadanía que antes de tomar cualquier decisión de inversión, confirme los datos en los sitios web y canales oficiales del BCP.