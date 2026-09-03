Centro de Salud de Cabañas, con carencias: faltan insumos básicos y nutricionista

La pobladora Mariela Núñez señaló que la ausencia de un profesional en nutrición afecta principalmente a personas con diabetes, hipertensión, obesidad y otras enfermedades relacionadas con la alimentación, que requieren controles y seguimiento permanente.

Ante esta situación, muchos pacientes deben trasladarse hasta otros establecimientos para acceder a una consulta especializada. Esto implica gastos adicionales y dificultades para las familias, especialmente para aquellas con menos recursos. En algunos casos, incluso se termina postergando o abandonando el seguimiento médico.

“Es demasiado que no tengamos especialistas que nos puedan brindar la atención que corresponde”, lamentó la pobladora.

Sin tiras reactivas

A esta carencia se suma la falta de tiras reactivas para los glucómetros, un insumo fundamental para controlar la glucemia, especialmente en pacientes con diabetes.

Núñez cuestionó que los pobladores no puedan acceder a controles básicos en el propio servicio de salud de su comunidad. La falta de este insumo dificulta el monitoreo oportuno y el seguimiento de los pacientes.

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La denunciante sostuvo que estas deficiencias no son nuevas y que la comunidad ya realizó reiterados reclamos, pero las respuestas siguen sin llegar.

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Reclaman solución

Los pobladores piden al Ministerio de Salud Pública y a la Tercera Región Sanitaria que atiendan con urgencia las necesidades del Centro de Salud, incorporando un nutricionista y garantizando la provisión de tiras reactivas.

La situación vuelve a poner en evidencia las dificultades que enfrentan los servicios de salud en las comunidades del interior, donde la falta de profesionales e insumos termina obligando a los pacientes a buscar atención lejos de sus hogares.

Para los pobladores, contar con estos recursos no debería ser un privilegio, sino una condición básica para garantizar una atención digna y oportuna.

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