Gobierno propone escalafón meritocrático e igualar salarios de médicos contratados y nombrados

La reunión desarrollada este jueves contó con la participación de los ministros de Salud, María Teresa Barán; de Trabajo, Mónica Recalde; de Economía, Óscar Lovera, y el jefe de Gabinete, Javier Giménez. En el encuentro, el Ejecutivo presentó un plan para responder a los cuatro ejes reclamados por los gremios médicos, asegurando que tres de ellos ya están encaminados.

Según detalló la ministra de Salud, María Teresa Barán, se garantizará el abastecimiento de insumos estratégicos, se implementará el pago por trabajo en días feriados desde enero de 2027 y se avanzará en la estabilidad laboral de un gran grupo de profesionales. “Dos mil trescientos noventa médicos van a entrar a la cartera en forma nombrada (...) y estarían trayendo ya las carpetas para poder entrar, si Dios quiere, antes de fin de año al plantel”, afirmó la secretaria de Estado.

El debate por el salario: piso base versus meritocracia

El cuarto punto, y el principal foco del conflicto, radica en el reajuste salarial. Mientras el gremio médico exige una elevación general de la base o piso salarial, el Gobierno propone un modelo distinto enfocado en igualar las condiciones a través de un escalafón ya existente.

Sobre esta propuesta, Barán explicó: “Lo que nosotros le planteamos a Sinamed es llevar la diferencia que hay entre un contratado y un nombrado (...) hoy el médico contratado va a cobrar exactamente igual que un médico nombrado y trabajar en ese escalafón”. La medida entraría en vigencia en julio de 2027, sin necesidad de concurso, y beneficiaría a 10.626 médicos (el 90 % del plantel total), con incrementos que, según los casos, irán de G. 500.000 a G. 4.000.000.

El jefe de Gabinete, Javier Giménez, defendió la postura del Gobierno marcando las diferencias entre el modelo exigido por el sindicato y el ofrecido por el Ejecutivo. “Los dos queremos que el médico se remunere mejor, solamente que el planteamiento del Ejecutivo es claro: un sistema meritocrático, que gane más aquel que tiene mejor capacitación, tiene más experiencia, le dedica más tiempo o horas al día a su trabajo”, señaló Giménez.

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Financiación mediante “mejora del gasto público”

El Gobierno sostiene que este plan requerirá una inversión de unos 60 millones de dólares para un año completo, fondos que saldrán de la propia cartera sanitaria sin afectar el tope del presupuesto general.

El ministro de Economía, Óscar Lovera, justificó que el dinero provendrá de un ahorro de unos 34 millones de dólares logrado recientemente por el Ministerio de Salud gracias a menores precios en la licitación de un centenar de medicamentos.

Finalmente, la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, instó a los médicos a evitar nuevas medidas de fuerza y utilizar las instancias tripartitas para pulir los detalles del acuerdo.

“El diálogo es el camino. Tenemos que sentarnos todos juntos a continuar trabajando y tenemos que presentar también un presupuesto responsable, pero atendiendo también a esa parte social”, concluyó la ministra, dejando la pelota en la cancha de los gremios, quienes deberán analizar la propuesta del Ejecutivo.

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