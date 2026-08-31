Gobierno rechaza reajuste salarial a médicos y ofrece “parche” de aumento en PGN 2027

En una conferencia de prensa realizada en la residencia oficial de Mburuvicha Róga, ante la renuncia de especialistas médicos en hospitales, el Gobierno anunció una fuerte inyección de recursos para la compra de insumos y la cancelación de deudas con proveedores. No obstante, las autoridades cerraron la puerta a un reajuste salarial que sea fuera de una posible ley de carrera médica.

El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, junto con el ministro de Economía, Óscar Lovera, y la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, argumentaron que la prioridad del presidente Santiago Peña es garantizar el equilibrio de las finanzas públicas sin descuidar el equipamiento hospitalario.

Giménez remarcó que el Gobierno no está de acuerdo con debatir aumentos salariales lineales sin un esquema de meritocracia que premie la antigüedad y la especialización de los profesionales.

Lea más: Video: el desesperado reclamo de una paciente oncológica a Peña y a su esposa

Como contrapartida a los reclamos laborales, la comitiva oficial prometió avanzar en el proceso de desprecarización de unos 2.390 médicos entre finales de este año e inicios del próximo. Este ajuste alcanzará el nombramiento de casi 6.000 profesionales sobre un universo total de 12.000 médicos que operan en la red pública.

Promesa de recursos para insumos y el INCAN

Desde el Ministerio de Economía, el ministro Óscar Lovera detalló que el proyecto del PGN 2027, que se presenta oficialmente este martes ante el Congreso Nacional, contempla un monto global de 760 millones de dólares destinado de manera exclusiva a la adquisición de medicamentos e insumos médicos. Este número representa un incremento de 260 millones de dólares en comparación con el presupuesto aprobado para 2026.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Renuncia masiva de médicos: cirujanos y terapeutas llegan para presentar dimisión y alertan de “caos”

El titular de la cartera económica hizo hincapié en que esta cifra no se utilizará para pagar las deudas con las empresas farmacéuticas, las cuales recibirán un tratamiento financiero diferenciado.

En ese sentido, destacó que el presupuesto del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) experimentará un salto importante, pasando de 110 millones a 195 millones de dólares para el próximo año.

Ministra se justifica y dice que sí trabaja

Por su parte, la ministra de Salud, María Teresa Barán, cuya gestión viene siendo duramente cuestionada por la escasez de medicamentos y por cuya renuncia presionan diversos sectores, utilizó su intervención para justificar el trabajo realizado desde el inicio de su administración.

Lea más: ¿Qué viene después de la huelga de médicos? “La crisis ya se visualizó”, remarca Sinamed

Barán defendió las medidas de ordenamiento interno, la implementación gradual de la carga horaria de 12 horas universales y la planificación de infraestructura. Durante su alocución, destacó la construcción de siete grandes centros asistenciales en el interior del país, entre los que figuran los hospitales generales del Sur y de Coronel Oviedo.

Estas medidas tomadas se da luego de una semana de medidas de fuerza del sector sanitario. Médicos, liderados por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), realizaron un paro de cinco días para exigir mejoras salariales, además de mejoras en el sistema sanitario, como insumos y medicamentos.

Los profesionales salieron a las calles en todo el país para demostrar su disconformidad por el salario, que no se ajusta desde hace más de una década. Sostienen además que trabajan en un sistema donde no hay médicamentos ni insumos. Ante falta de negociación, especialistas presentaron sus renuncias masivas este lunes.