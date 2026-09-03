Más de 100 estudiantes conocieron el ao po’i a través del turismo vivencial en Yataity.

Un total de 129 estudiantes provenientes de Caaguazú llegaron hasta Yataity para conocer y experimentar de primera mano el proceso de elaboración del auténtico ao po’i. La visita incluyó un recorrido por la ciudad, una aproximación a la historia del tejido tradicional y prácticas de hilado, tejido y bordado junto a artesanas locales.

La visita se realizó en el marco de la propuesta de turismo vivencial que busca que los visitantes no sean simples espectadores, sino que puedan participar directamente de las diferentes etapas que forman parte de la elaboración del tradicional tejido paraguayo.

El recorrido comenzó con un city tour por Yataity, donde los estudiantes pudieron conocer las características de la ciudad, recorrer sus calles y observar antiguas viviendas de arquitectura colonial, además de algunos de los recursos naturales que forman parte del atractivo de la localidad.

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Posteriormente, los alumnos llegaron hasta la filial Yataity del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA), donde fueron recibidos por las técnicas de la institución. Allí conocieron la historia vinculada a la producción artesanal del ao po’i y la manera en que los conocimientos relacionados con su elaboración fueron transmitidos de generación en generación.

Uno de los espacios visitados fue el Museo del Ao Po’i, donde se conservan objetos de valor histórico relacionados con la tradición textil de la ciudad. El lugar permite a los visitantes comprender que detrás de cada prenda existe un proceso artesanal y cultural que forma parte de la identidad de Yataity.

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La experiencia también busca fortalecer la denominada “Escuela de Salvaguarda del Ao Po’i”, mediante actividades que permiten transmitir a las nuevas generaciones los conocimientos y técnicas vinculados con este patrimonio artesanal.

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Los estudiantes pudieron conocer las primeras etapas de elaboración del tejido, comenzando por el algodón. Durante la jornada aprendieron sobre el proceso de separación del algodón de la semilla y tuvieron contacto con las técnicas tradicionales de hilado.

La experiencia continuó frente al telar rústico, donde los jóvenes conocieron sus diferentes partes y recibieron explicaciones sobre el procedimiento utilizado para transformar el hilo en el tejido característico del ao po’i.

Pero el recorrido no terminó en la fabricación de la tela. Los visitantes también tuvieron un acercamiento al trabajo de las artesanas y pudieron conocer el proceso de bordado, una de las etapas que da identidad y valor agregado a las prendas elaboradas en Yataity.

Con la orientación de las artesanas y técnicas, los estudiantes realizaron sus propios bordados utilizando bastidores proporcionados para la actividad. De esta manera, pudieron experimentar directamente la precisión y dedicación que requiere este oficio.

Los materiales empleados durante las prácticas también tienen un vínculo directo con la economía local, ya que los bastidores y las materias primas utilizadas son producidos en Yataity. De esta forma, la actividad turística genera movimiento no solo para las artesanas, sino también para otros sectores vinculados con la producción.

La propuesta busca precisamente que el turismo se convierta en una herramienta para poner en valor el trabajo artesanal y generar oportunidades económicas para las comunidades que mantienen vivas estas tradiciones.

El Circuito del Ao Po’i fue habilitado oficialmente en abril de este año como una propuesta de turismo vivencial para visitantes de todo el país. El recorrido fue concebido para mostrar las distintas etapas de elaboración del tejido, desde el cultivo del algodón hasta el bordado final, involucrando a productores, artesanas y otros actores locales.