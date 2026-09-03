Médicos critican altos sueldos de jefes de Salud

Esta mañana, una cúpula sindical de médicos se constituyó en la sede del Arzobispado de la Santísima Asunción para reunirse con el cardenal Adalberto Martínez a fin de exponer la realidad de un conflicto que afecta a toda la ciudadanía.

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En este contexto, Shirley Ferreira, representante directiva del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), calificó de desesperanzador el manejo de las autoridades y la falta de respuestas para sus reclamos.

“Es muy decepcionante y traduce una desconexión del Ejecutivo con la población y con las necesidades de Salud, que es uno de los pilares de un Gobierno, y eso decepciona muchísimo. Nosotros seguiremos en la lucha”, manifestó.

Beneficios se concentran en los “colaboradores cercanos”

En otra línea, puntualizó que el reclamo principal apunta directamente a la disparidad en la distribución de los recursos económicos dentro del Ministerio de Salud, ya que mientras los médicos no reciben el reajuste en sus salarios ni las mejoras salariales, existen otros cargos administrativos de la alta conducción donde se concentran los beneficios presupuestarios.

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“Los salarios del Ministerio de Salud de los colaboradores cercanos son llamativamente elevados, también las bonificaciones, las remuneraciones adicionales, complementos salariales en general; el médico no es sujeto de esos complementos salariales excepcionalmente una bonificación de insalubridad es lo mínimo que hay, entonces está todo destinado a cargos”, señaló.

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Contraloría debería investigar perfiles de altos jefes, según vocera gremial

Ante esta distribución desigual del dinero público, la dirigencia médica criticó que la Contraloría no haya intervenido desde hace tiempo, por lo que exige una fiscalización estricta por parte de los órganos de control sobre el gasto del Gabinete y los perfiles de sus autoridades.

“Nos llama mucho la atención que en el Senado se formó una comisión para investigar los gastos del Ministerio de Salud; yo creo que la Contraloría debería estar hace tiempo ya investigando la calidad del gasto del Ministerio de Salud y del anexo del Gabinete, los perfiles de las personas que están en conducción superior, sobre todo. Es importante realmente saber para documentar los gastos”, advirtió la vocera gremial.

Propuesta de carrera de médicos no responde al reclamo del gremio

Asimismo, sostuvo que los profesionales médicos rechazan la propuesta oficial de la carrera sanitaria por considerarla inadecuada para la labor médica especializada y aclaró que el proyecto del Gobierno no responde a los pedidos del gremio.

“Habla constantemente de la carrera sanitaria, que no es causal de nuestra huelga; no fue nunca nuestra propuesta, siempre nos opusimos a una carrera, a la cual ingresan todos los funcionarios, porque nosotros creemos que constituimos un grupo de alto nivel intelectual que debe ser medido a otro nivel, que son los scores que se miden en una carrera académica”, dijo.

Finalmente, aseveró que el encuentro con la Iglesia busca respaldar un posicionamiento firme de cara a las negociaciones con las autoridades nacionales.