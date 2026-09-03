Médicos del Hospital de Itauguá siguen en protesta: “Estamos cada vez peor”

Los médicos agremiados en el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) del Hospital Nacional de Itauguá (HNI) continúan con sus medidas de protesta y se concentran diariamente en la explanada del hospital para visibilizar sus reclamos.

El doctor Mauricio Ortiz, representante del gremio de médicos del HNI, señaló que hasta el momento de la entrevista no habían recibido una respuesta favorable por parte de las autoridades.

“Seguimos con medidas de protesta. Nos reunimos en la explanada todos los días para que las autoridades sepan que seguimos con nuestra lucha”, manifestó.

El dirigente médico indicó que este jueves se prevé una reunión considerada clave entre representantes del gremio y autoridades del Ministerio de Salud, en la que esperan avanzar en una solución a sus reclamos.

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Advierten sobre falta de especialistas

Ortiz lanzó una advertencia ante la falta de respuestas a las reivindicaciones del sector y sostuvo que la situación podría repercutir directamente en la atención de los pacientes.

“Si no hay respuestas, se quedan sin médicos, anestesiólogos, cirujanos pediátricos y terapistas”, afirmó. Hasta la fecha, 80 médicos presentaron renuncias, incluyendo jefes de área, en el HNI.

El médico cuestionó además el estado actual del sistema de salud pública y sostuvo que el Hospital Nacional de Itauguá, por ser un centro de referencia, enfrenta una presión cada vez mayor debido al incremento de pacientes.

“Estamos hartos y cansados”, afirma médico

Ortiz lamentó que las autoridades sanitarias no hayan cumplido, según señaló, con las promesas de mejoras realizadas al sector.

“Estamos hartos y cansados; no queremos seguir siendo cómplices de la situación por la cual atraviesa el país en salud. Estamos en un momento crítico, nunca estuvimos tan mal”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que llegó el momento de que los trabajadores de la salud se manifiesten y reclamen mejoras tanto para el gremio médico como para todo el sistema sanitario.

“No vemos una luz al final del túnel de que esto va a cambiar; por lo que vemos, estamos cada vez peor. Ya no queremos ser cómplices de la muerte de los paraguayos”, afirmó.

Denuncian falta de insumos y sobrepoblación

Entre los principales problemas denunciados por los médicos se encuentran la falta de insumos y medicamentos, además de la sobrepoblación de pacientes.

Ortiz señaló que lleva 27 años trabajando en el Hospital Nacional de Itauguá y aseguró que nunca había experimentado una situación tan crítica como la actual.

“En la época de la pandemia no tuvimos las urgencias tan llenas como tenemos ahora. Con el aislamiento, no teníamos ya muchos casos de gripe; teníamos pacientes con covid, pero tenían sus pabellones. Ahora estamos rebasados de pacientes y eso ocurre en todo el país”, manifestó.

Médicos defienden sus reclamos

El representante gremial también respondió a las críticas dirigidas contra los médicos que renuncian o evalúan dejar sus puestos ante la falta de respuestas a sus reivindicaciones.

“Queremos salvar vidas y por eso nos manifestamos”, sostuvo.

Los médicos afirman que sus reclamos no se limitan a cuestiones salariales, sino que también apuntan a mejorar las condiciones en las que deben brindar atención a los pacientes.

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¿Cuánto piden de aumento los médicos?

El principal reclamo salarial del gremio consiste en un aumento de G. 3 millones por cada vínculo de 12 horas.

Como alternativa, el Ministerio de Salud plantea avanzar con una denominada “carrera sanitaria”, que contempla reajustes salariales de acuerdo con el escalafón. El gremio, sin embargo, mantiene su postura.