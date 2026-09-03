Crisis sanitaria: médicos proponen una nueva huelga y advierten que renunciantes son irreemplazables

En medio de una creciente tensión entre el gremio médico y el Gobierno nacional por mejoras salariales y laborales, la doctora Rosanna González, secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), confirmó las intensas gestiones previstas para la jornada de hoy.

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A las 09:00, la cúpula sindical mantendrá una audiencia con el cardenal de Asunción, Adalberto Martínez Flores, y a las 10:00 asistirá a la convocatoria de la ministra de Salud, María Teresa Barán, en busca de un ofrecimiento formal que detenga las movilizaciones.

🔶 Renuncia masiva de médicos desafía al Gobierno de Peña



🔶 "Trabajo de sol a sol. Realmente no soy badulaque, trabajo y cumplo con mi trabajo. Trabajo en el Hospital San Pablo y soy médico laboral. Trabajo con los funcionarios. Medicina laboral es una rama de la medicina que… pic.twitter.com/pnXYo8njCs — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 3, 2026

A pesar de estos acercamientos, la posición de la titular del gremio es firme en relación a la continuidad del plan de lucha:

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“Yo voy a recomendar hacer una medida de fuerza, una huelga nuevamente. Voy a plantear un día de huelga. ¿Por qué un día de huelga? Porque nosotros no queremos chocar con la población, nosotros no queremos dañarle a la población. Nuestro objetivo no es la gente”, argumentó la doctora González sobre la propuesta que llevará a la asamblea del sector.

Promesas por la prensa y falta de documentos firmados

La principal molestia dentro del Sinamed radica en la falta de garantías legales y documentadas por parte del Poder Ejecutivo. Aunque las autoridades han anunciado partidas presupuestarias y avances a través de los medios de comunicación, el gremio señala que la respuesta oficial carece de sustento por escrito.

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El sector exige un ajuste sobre el salario piso para los profesionales de blanco, así como respuestas concretas sobre los presupuestos de insumos y nombramientos.

🔶 Renuncia masiva de médicos desafía al gobierno de Peña



🔶 "Pido que vayan al hospital, pidan un informe para ver en qué trabajo y cómo se usa el sistema HIS. Llevo el absentismo que hoy el Ministerio de Salud aún no tiene. Estoy llevando adelante un plan piloto que quiero… https://t.co/dOt2Fa7Iau pic.twitter.com/9vkpwj706m — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 3, 2026

“Creemos que los 260 millones de dólares van a estar ahí para los pacientes en insumos y también en medicamentos. Creemos que van a dar esos nombramientos de 1.500 para el año que viene y que también van a empezar a pagar los días feriados, pero no tenemos nada escrito”, reclamó la dirigente gremial.

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Respecto a la modalidad del paro propuesto, González enfatizó la necesidad de manifestarse sin desatender permanentemente a los usuarios del sistema público.

“Necesitamos un día para poder movilizarnos y poder expresar otra vez nuestro descontento de que hasta ahora no tenemos uno de los puntos resueltos. El objetivo es volver a hacer una huelga de un solo día para salir otra vez a las calles. Nosotros los médicos no podemos salir nomás de los hospitales, no podemos cerrar nomás un lugar, por el tipo de trabajo que hacemos”, detalló.

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La crisis de las renuncias masivas de especialistas

Uno de los puntos más álgidos del debate se centra en las dimisiones notificadas por profesionales altamente capacitados. Ante los cuestionamientos sobre el número exacto de bajas tramitadas, Sinamed asegura que la cifra de renuncias en trámite duplica los registros administrativos del Ministerio de Salud debido a formalidades de entrega.

🔶 Renuncia masiva de médicos desafía al gobierno de Peña. "Tenemos 110 renuncias contabilizadas", según secretaria general del Sinamed



🔶 "Yo voy a recomendar hacer una huelga, nuevamente. No queremos chocar con la población. No queremos hacer daño a la gente. Necesitamos un… https://t.co/dOt2Fa7Iau pic.twitter.com/TPNOUEWu9K — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 3, 2026

“Nosotros tenemos 110 renuncias contabilizadas hasta ahora. Es realmente una situación que nos preocupa, no por el hecho de no juntar las renuncias, sino que porque las renuncias estén ahí. Y eso significa que esos médicos especialistas no van a ir a trabajar y son realmente esenciales y no hay otros”, advirtió González.

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La secretaria general enfatizó la gravedad que representa perder a personal calificado dentro del sector público de salud, descartando que estos cargos puedan ser ocupados de inmediato por médicos recién graduados.

“La mayoría absoluta somos médicos especialistas y subespecialistas, donde va a ser imposible tener que llenar esos lugares. Ahora, si vos estás dispuesto a que alguien que no haya operado en su vida te opere y no sea un cirujano, o que alguien le haga una cesárea a tu familiar y no sea cirujano, bastante irresponsables serían. Si nos vamos todos los ginecobstetras, todos los cirujanos, todos los pediatras, realmente el país va a estar en problemas”, puntualizó.

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Expectativa ante la postura eclesiástica y la contrapropuesta oficial

Frente al rol de la Iglesia católica en el conflicto, Sinamed aclaró que la reunión con el cardenal Adalberto Martínez responde a un pedido de información por parte del arzobispado y no necesariamente a una mediación oficial constituida.

“Aceptamos la invitación porque la Iglesia católica es sumamente importante. La información que nos pasó es que ellos quieren ponerse al tanto de lo que hoy está pasando con la crisis de los médicos”, explicó.

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Finalmente, de cara a la reunión con la ministra Barán, la representante de los médicos dejó en claro que el sindicato no mantiene una postura cerrada y aguarda una contrapropuesta seria por parte del Poder Ejecutivo para discutirla en la asamblea vespertina.

“Nosotros esperamos siempre un planteamiento del Gobierno. Nosotros jamás dijimos ‘todo queremos ahora’. Nosotros estamos abiertos a todo, la cuestión acá es que una vez que ellos nos den ese planteamiento, nosotros tenemos que llevar eso a la Asamblea. Ese paso de parte del Gobierno es lo que nunca tuvimos”, concluyó.