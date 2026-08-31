Video: el desesperado reclamo de una paciente oncológica a Peña y a su esposa

María Estela Galeano es una de las pacientes oncológicas del Hospital Nacional de Itauguá (HNI), que junto a otras personas, forma parte de la asociación de pacientes con cáncer de ese hospital. Hoy, en medio de la crisis en salud por la huelga de médicos ante faltas de respuestas por parte del Gobierno, la mujer lanzó un desesperado mensaje.

“Hoy, el Hospital Nacional, sin estos médicos, ¿Qué pasará de nosotros? Nosotros dependemos de los médicos. ¿Qué les pasa? Presidente, Pedro Alliana, ponete chamigo los pantalones y buscá una solución", comenzó diciendo luego de que las autoridades de la institución hayan puesto sus respectivos cargos a disposición.

Seguidamente, sostuvo que “nosotros los pacientes nos vamos a morir” ante la falta de insumos, medicamentos y ahora también profesionales.

“Hoy los pacientes se están encadenando por un derecho; hay una ley que nos ampara como pacientes. Estamos llorando por los pasillos y el pobre director que tiene que buscar la forma. No funciona nuestro mamógrafo, nuestro tomógrafo, la puta madre que les parió, estamos desesperadas, carajo. Nosotros ya no sabemos más qué hacer o dónde pedir auxilio si la máxima autoridad le da más importancia al rally o está tomando su café mientras que nosotros estamos llorando”, agregó.

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“Dejá tu orgullo y meté dónde sabés”

Asimismo, cuestionó si es que todo el Paraguay vive “en el mismo termo del Presidente”, por lo que instó que el mandatario deje su “orgullo” de lado.

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“Te digo a ti Santi Peña, dejá tu orgullo y meté dónde sabés, pero tomá esta decisión, salvale a tu país; hoy salvale a tu país, demostrá que sos el Presidente de la República”, señaló.

También apuntó hacia la primera dama, Leticia Ocampos, cuyo mensaje dirigido primero fue en guaraní, pero en caso de que no conociera el idioma, también hizo su pedido en castellano: “Dejá de figuretear y da una solución inmediata. Decile a tu marido que trate de ver esto”.

Actualmente, la crisis que atenaza al sistema de salud pública en Paraguay continúa agudizándose luego de que este lunes presentaran sus renuncias la totalidad de los especialistas en cirugía pediátrica del sistema de salud pública, además de un gran número de neurocirujanos, anestesiólogos y de terapia intensiva pediátrica de varios hospitales insignia del sector público, entre ellos, el Nacional de Itauguá.

Desde el Gobierno insisten en que no hay actualmente presupuesto para cumplir con las exigencias del sector médico, quienes piden la suba sus sueldos de los 5 millones de guaraníes actuales a 8 millones.

Además, dicen que no existen las condiciones para brindar atención médica adecuada en el sistema público debido a una falta generalizada de medicamentos e insumos.

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