Conflicto en Salud: plantean mesa de diálogo en Hospital Nacional de Itauguá

El gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), visitó este jueves el Hospital Nacional de Itauguá (HNI) acompañado por el asesor económico del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), Víctor Raúl Benítez, en el marco del conflicto que mantienen los profesionales de blanco con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

Antes de la recorrida, ambas partes plantearon la instalación de una mesa de negociación con el objetivo de elaborar una propuesta legislativa que contemple las principales reivindicaciones del sector médico y que pueda ser presentada ante el Congreso durante el análisis del Presupuesto General de la Nación (PGN).

Según explicó el gobernador, la intención de la visita fue interiorizarse sobre la situación que atraviesan los médicos y las condiciones en que se presta la atención sanitaria en uno de los principales hospitales públicos del país.

“No se trata solo de solucionar el problema salarial, sino de infraestructura y de medicamentos. Hay gente esperando a la intemperie en este hospital de referencia nacional”, expresó.

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Estigarribia plantea una salida consensuada

Estigarribia sostuvo que la propuesta es construir una iniciativa conjunta entre los médicos, Sinamed y actores políticos, de manera a garantizar que los reclamos del sector sean incorporados en un proyecto con respaldo técnico y financiero.

“Estamos para hablar con ellos y tratar de presentar una propuesta en forma conjunta. Los médicos deben estar de acuerdo y formar parte de la mesa de negociación para que estén conformes con el proyecto a presentar”, señaló.

Asimismo, indicó que el plan apunta a identificar fuentes de financiamiento que permitan atender las demandas sin comprometer las cuentas públicas.

“Hay que presentarlo al Congreso ahora que se va a tratar el presupuesto, ver de dónde se pueden sacar los recursos y de esa manera ir para adelante, además de estabilizar nuevamente el sistema de salud”, agregó.

Sinamed recuerda promesas incumplidas en el Hospital Nacional

Por su parte, el asesor económico de Sinamed cuestionó el incumplimiento de compromisos asumidos por el Gobierno respecto al fortalecimiento del Hospital Nacional de Itauguá.

Recordó que hace dos años, entre lágrimas, el presidente Santiago Peña y la primera dama, Leticia Ocampos, realizaron anuncios de mejoras para el centro asistencial que, según afirmó, aún no se concretaron.

“No vine a llorar con el gobernador, sino para ver qué mesa concreta de negociación podemos hacer para saber cuánto falta y cuánto cuesta, de manera que el gobernador, a través de su equipo político, pueda negociar en el Congreso”, manifestó.

Cuatro reclamos centrales del sector médico

Benítez detalló que los médicos mantienen cuatro reivindicaciones principales que consideran prioritarias para mejorar las condiciones laborales y la calidad de atención en los hospitales públicos.

Entre ellas, mencionó la falta de insumos médicos, el nombramiento de profesionales contratados, el pago de horas extraordinarias y la actualización salarial.

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Según explicó, los salarios del sector permanecen sin ajustes desde 2012, situación que provocó una importante pérdida del poder adquisitivo. “El poder de compra ha disminuido. Por vínculo, los médicos ganan entre G. 4.600.000 y G. 5.000.000, y el cálculo que hice da una pérdida de entre G. 2.900.000 y G. 3.000.000”, afirmó.

Hasta la fecha, 80 médicos presentaron denuncias, incluyendo jefes de área, en el HNI.