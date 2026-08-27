Atome propone tarifa escalonada de hasta US$ 37 a la ANDE y planta solar en Villeta

Atome planteó a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) una tarifa de US$ 35/MWh para sus primeros cinco años de operación y de US$ 37/MWh para los siguientes cinco. Así lo confirmó la firma tras una consulta de ABC sobre el avance de las negociaciones con la estatal.

La compañía precisó que, bajo una estructura horaria similar a la analizada anteriormente con la administradora de electricidad, ese esquema implicaría tarifas superiores a US$ 70/MWh durante las horas pico. A partir del año 11 de operación, la empresa se adheriría al régimen tarifario que la ANDE defina en ese momento.

Atome remarcó además que su contrato de suministro data de 2022, bajo la tarifa industrial de 220 kV del Pliego 21, y que su demanda ya figura contemplada en las proyecciones de desarrollo del sistema eléctrico nacional al 2050.

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“Nunca pedimos una tarifa fija por 15 años”

La firma británica salió al cruce de uno de los principales cuestionamientos que rodean la negociación desde hace meses. “Cabe aclarar (...) que Atome nunca ha solicitado una tarifa fija por 15 años”, sostuvo la empresa en su respuesta a ABC.

Consultado en ABC Cardinal sobre el estado del pedido de tarifa preferencial de Atome, el presidente de la ANDE, Miguel Báez, señaló que el modelo de negocio presentado por la empresa “no prosperó porque no cierran los números”.

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“Nosotros no podemos mantener una tarifa por 15 años, una tarifa que hoy día ya es muy barata”, explicó Báez. El titular de la estatal advirtió que, a futuro, “van a ir entrando generaciones que van a ser categóricamente más caras” en la matriz energética, a medida que se agote el excedente hidroeléctrico.

Cabe recordar que según proyecciones de la propia ANDE difundidas esta semana, Paraguay alcanzaría su capacidad máxima de generación hidroeléctrica, sumando Itaipú, Yacyretá y Acaray, entre 2030 y 2031.

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“Es cuestión de conversar con ellos”

Consultado sobre si el proyecto está descartado definitivamente, Báez no cerró la puerta, pero puso condiciones: “Yo creo que si ellos vienen con otra propuesta, aceptan nuestras condiciones y se comprometen también a inyectar en el sistema algo de generación, es cuestión de conversar con ellos”.

Antes había señalado que Atome debería de rever su proyecto “y presentar algún otro proyecto para que podamos discutir de nuevo y tratar de llegar a un acuerdo, pero el proyecto original tal cual como se presentó no nos cierran los números”.

El proyecto original hablaba de una tarifa de US$ 30 MWh. La actual, sostiene una propuesta de entre US$ 35 y US$ 37 MWh, más una planta solar de 300 MWp.

La apuesta solar en Villeta

En paralelo a la negociación tarifaria, Atome confirmó que continúa evaluando, a través de una filial denominada Atome Power, la implementación de un proyecto solar de 300 MWp en Villeta, con el respaldo de un banco multilateral de desarrollo, según lo adelantado en un comunicado del 20 de agosto.

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Según ese mismo comunicado, el acuerdo prevé apoyo financiero y técnico para un estudio de factibilidad, sujeto a que Atome Paraguay avance primero con el contrato de compraventa de energía (PPA) con la ANDE. La empresa había difundido tres días antes, el 17 de agosto, otra actualización sobre el estado del PPA firmado en 2022.

Finalmente, la empresa evitó dar por cerrada la negociación. “Se mantiene un diálogo constructivo con la ANDE”, afirmó, y coincidió con las declaraciones de las autoridades de la estatal: “las puertas continúan abiertas y el canal de comunicación se mantiene fluido”.

Atome agregó que “se continúa trabajando sobre los parámetros conversados con la ANDE con el objetivo de garantizar la sostenibilidad integral de la iniciativa y alcanzar una solución equilibrada para todas las partes”, y que el avance hacia las siguientes fases de factibilidad del proyecto “irá de la mano con el progreso de estas conversaciones”.