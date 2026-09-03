Renuncian 15 de los 20 neonatólogos del Hospital Materno Infantil de Trinidad

Los médicos agremiados al Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) exigen desde hace más de un mes al Gobierno un reajuste salarial que no tienen desde el 2012. A raíz de la falta de respuestas por parte de los representantes del Estado en cuatro tripartitas realizadas, tras una huelga de cinco días, los médicos hoy están renunciando de forma masiva a sus cargos.

Esta crisis se suma al desabastecimiento de los centros hospitalarios de la red del Ministerio de Salud. Ante este escenario, la ministra María Teresa Barán planteó instalar un escalafón para igualar los salarios de los médicos contratados con los nombrados, tras una reunión con los gremios médicos; sin embargo, desde el sector trabajador insisten en que no es lo que piden.

Siguiendo con las medidas de fuerza, hoy 15 de los 20 médicos especializados en neonatología del Hospital Materno Infantil de Trinidad presentaron renuncia, según confirmó Sebastián Brítez, coordinador del Departamento de Neonatología durante once años, quien aclaró que al presentar su renuncia, su cargo también quedó a disposición.

“Hoy se realizó una reunión en la que se presentó una propuesta, pero realmente el gremio médico no está conforme con lo que se está ofreciendo de parte del Gobierno (...) la renuncia corre a partir de ahora, tengo entendido que es un mes desde que presentamos estos papeles y al renunciar es como automática la disposición de mi cargo”, precisó.

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Hospital de Trinidad es referencia de otras ciudades

El médico explicó que el hospital de Trinidad tiene un enfoque quirúrgico en cuanto al manejo de los recién nacidos, cosa que no se puede realizar en el hospital San Pablo ni en el hospital de Barrio Obrero, al referirse a ejemplos.

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Señaló que por ello, cuando estos otros hospitales de referencia tienen un paciente que necesita de una situación quirúrgica, son trasladados al de Trinidad, por lo que a veces aceptan al paciente directamente y otras hacen un trueque, pero resaltó que en ese sentido se manejan muy bien entre los colegas.

“El hospital de Trinidad recibe no solo del barrio Trinidad, sino también de Luque, de Ñemby, como bien ustedes habían realizado ayer la entrevista a la mañana en la que se veía eso, los mismos usuarios decían, ‘acudo acá, porque acá tengo una buena atención en lo que es urgencias pediátricas’, por ejemplo. En nuestro caso es terapia neonatal. Nosotros nos encargamos de los bebés más críticos, bebés en respirador que requieren cirugía compleja y ya nos hemos quedado sin los cuatro cirujanos infantiles que han presentado su renuncia”, señaló.

Aseguró que la renuncia no es una decisión fácil de tomar, considerando que todos tienen cuentas que pagar, es un trabajo del cual dependen, pero sostuvo que pueden obtener las reivindicaciones que están pidiendo con la huelga y como no tienen respuesta del Gobierno, se ven obligados a presentar la renuncia como medida de fuerza.

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Hospital de Trinidad desabastecido

Sobre las necesidades que tienen en cuanto a insumos y medicamentos, dijo que les falta el antibiótico cefotaxima, el cual es muy básico, como tampoco cuentan con catéteres para intubación, vías umbilicales, sondas, elementos de uso diario y que ante su escasez, se deben ingeniar para conseguir.

“A veces los colegas mismos hacen vaquita, ponen de su bolsillo para conseguir para que no le falte a ese paciente, porque vos le pedís al paciente y ellos tampoco tienen. Y ni qué decir si son del interior del país, de zonas pobres o poblaciones con etnias indígenas”, concluyó.