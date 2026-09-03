“Terminar con la discriminación”: las claves de la propuesta de Salud al gremio médico

El Gobierno nacional anunció una propuesta formal para destrabar el conflicto con el sector médico tras una extensa reunión mantenida con representantes del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) y diversas sociedades científicas.

El planteamiento principal del Poder Ejecutivo consiste en la implementación de un escalafón meritocrático que permitirá igualar los sueldos de los profesionales contratados con los nombrados a partir de julio de 2027.

La ministra de Salud Pública y Bienestar Social, María Teresa Barán, valoró el espacio de diálogo alcanzado con los profesionales. “Valoramos la apertura donde pudimos dialogar, escucharles y sobre todo que pudimos presentar nuestra propuesta para tratar de destrabar esta situación que estamos teniendo dentro del Ministerio de Salud”, expresó la secretaria de Estado al término del encuentro.

Asimismo, señaló que de los cuatro puntos exigidos por el gremio que motivaron la medida de fuerza, tres pudieron ser atendidos.

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Durante su exposición, la titular de la cartera sanitaria reconoció que el sistema actual aplicaba diferencias salariales perjudiciales para el sector de profesionales vinculados bajo la modalidad de contratos.

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“Como una manera de salir de esta situación, planteamos terminar con la discriminación que existe entre el médico nombrado y el médico contratado, aplicando el escalafón salarial a todos los médicos contratados”, enfatizó Barán.

Esquema salarial

El esquema presentado contempla diferentes escenarios según la carga horaria semanal y los años de antigüedad de los profesionales:

12 horas semanales (1 vínculo): Un médico con 11 años de antigüedad que percibía 5 millones de guaraníes pasará a ganar 6.400.000 guaraníes, sumando 500 mil guaraníes adicionales en concepto de título.

Antigüedad avanzada (16 años / 1 vínculo): Los profesionales en esta categoría percibirán un incremento estimado de hasta 19.900.000 guaraníes.

Múltiples vínculos: Aquellos médicos contratados con dos vínculos y 16 años de antigüedad pasarán a percibir 13.550.000 guaraníes, mientras que los profesionales con más de 21 años de servicio verán sus ingresos elevados hasta los 19.100.000 guaraníes.

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Si bien la propuesta de incorporación al escalafón responde de manera directa a los reclamos actuales, la ministra indicó que se propuso trabajar en paralelo en una solución estructural a largo plazo.

“Esa es la propuesta que hoy nosotros le damos a los médicos de que puedan entrar en el escalafón. Y si bien no es parte del motivo de la huelga, nosotros también le propusimos trabajar en la carrera sanitaria”, remarcó.

Finalmente, Barán concluyó que la consolidación de este marco normativo representará un cambio definitivo en la gestión de los recursos humanos del sector público: “La carrera sanitaria de una vez por todas va a terminar con todos estos problemas que hoy estamos teniendo. Porque en la carrera se le va a pagar más y mejor al que se prepara, al que se entrena y al que tiene título”.