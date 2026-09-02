Blanca Ovelar cuestiona falta de recursos para médicos: “A sectores poderosos les damos exenciones”

Durante el espacio de oradores de la sesión del Senado, la senadora Blanca Ovelar dijo estar “sumamente extrañada” por la ausencia del presidente de la República, Santiago Peña, durante el conflicto con los médicos y reclamó una respuesta política ante una movilización que, según destacó, tuvo un acatamiento muy alto.

“Hay una herida, hay un dolor, hay un reclamo que no se atiende”, afirmó la legisladora, al cuestionar el silencio del Ejecutivo frente al reclamo de los profesionales de la salud.

La senadora, uno de cuyos hijos (Vicente Duarte) es médico, sostuvo que la respuesta del Estado no puede limitarse a señalar que no existen recursos para otorgar un aumento salarial a los médicos, financiar la salud pública o adquirir medicamentos e insumos.

“La respuesta de ninguna manera puede ser ‘no hay plata’ y así nomás, y ya todos quedamos tranquilos”, manifestó.

Para Ovelar, los gobiernos deben buscar alternativas y encontrar recursos para atender las demandas sociales, especialmente cuando se trata de sectores esenciales como la salud. “No funciona así el Estado”, sostuvo, al señalar que los mayores niveles de bienestar de una sociedad se alcanzan mediante conquistas y políticas públicas que respondan a las necesidades de la población.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Senadora apunta al gasto tributario

Ovelar puso el foco en el gasto tributario y las exenciones fiscales otorgadas por el Estado. La legisladora mencionó durante su intervención que el gasto tributario llegó a US$ 928 millones y planteó revisar los beneficios fiscales concedidos a determinados sectores para generar mayor espacio fiscal.

Lea más: Neonatólogos del Hospital San Pablo presentan renuncia al Ministerio de Salud

“Hay dinero para muchas otras cosas”, afirmó Ovelar, al sostener que el debate no debe cerrarse simplemente con la explicación de que no existen fondos suficientes para atender las necesidades de los médicos y del sistema sanitario.

La senadora planteó que las autoridades deben revisar adónde se destinan los recursos y cuáles son las políticas que generan beneficios fiscales, especialmente cuando existen necesidades urgentes en áreas como salud y educación.

Ovelar cuestiona privilegios para sectores poderosos

En una de las frases más contundentes de su intervención, Ovelar cuestionó que el Estado conceda beneficios tributarios mientras persisten carencias en los servicios públicos. “A sectores poderosos les estamos dando exenciones y no tenemos remedios para auxiliar al pobre”, afirmó.

También defendió la necesidad de mejorar las condiciones salariales de los médicos, a quienes destacó por continuar trabajando pese a las dificultades del sistema. “No tenemos dinero para mejorar el salario de los médicos que realmente hacen una patriada con poco”, sostuvo.

Lea más: Senador Leite plantea equiparar salarios de médicos con los de la región, pero controlar sus guardias

Ovelar también hizo referencia a un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre los incentivos fiscales en Paraguay. Según explicó, el análisis plantea la necesidad de revisar el gasto tributario como parte de las medidas para fortalecer los ingresos fiscales y avanzar en la consolidación fiscal.

La senadora sostuvo que los estudios citados muestran que los incentivos tributarios no necesariamente tienen el impacto esperado sobre la inversión extranjera y que otros factores, como el riesgo país, la calidad institucional y la disponibilidad de trabajadores calificados, tienen un peso importante en las decisiones de inversión.

Por ello, planteó revisar las exenciones y beneficios existentes y buscar mecanismos que permitan movilizar recursos adicionales.

Legisladora propone revisar el gasto tributario

Ovelar vinculó directamente la discusión sobre el gasto tributario con la necesidad de fortalecer la inversión social. “Mayor espacio para financiar el desarrollo es más dinero para la salud pública”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el desarrollo de un país no puede medirse únicamente por el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), sino también por la capacidad del Estado de mejorar la calidad de vida de la población.

Mencionó como ejemplos la atención hospitalaria, el acceso a medicamentos, la medicina familiar y preventiva, la educación, los laboratorios científicos y las bibliotecas. “La economía es una ciencia social que busca promover el bienestar de la gente, no es solo crecimiento”, señaló.

La senadora finalmente reclamó al Gobierno y al Congreso buscar alternativas para financiar las demandas del sector médico y evitar que el conflicto sea desoído.