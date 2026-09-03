Plan del Gobierno para frenar el paro médico “es justo”, sostiene ministra de Trabajo

La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, habló con ABC 730 AM tras un extenso encuentro de más de tres horas con representantes del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), donde se puso sobre la mesa un plan de reestructuración salarial por escalafón que demandará una inversión global cercana a los 60 millones de dólares a partir de julio de 2027.

La propuesta busca desactivar la crisis mediante una nueva matriz salarial basada en la antigüedad y la especialización de cada profesional. La iniciativa muestra una diferencia con el pedido gremial de establecer un piso mínimo único e igualitario.

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Según el planteamiento del Gobierno, los médicos con una antigüedad de 0 a 5 años que cumplan una carga de 12 horas semanales tendrán un incremento de G. 400.000 más una bonificación de G. 500.000, alcanzando un ajuste inicial de G. 900.000.

Los montos irán escalando para quienes tengan entre 6 y 10 años de servicio, así como para la franja de 11 a 15 años, duplicándose el impacto económico en aquellos profesionales que sostienen dos o tres vínculos laborales con la cartera sanitaria.

Gobierno responde a los reclamos históricos, según ministra

Desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, los cuatro puntos centrales presentados por el gremio médico al inicio del conflicto ya cuentan con un camino de solución trazado. La ministra Recalde defendió la gestión interinstitucional entre Salud, Economía y Trabajo, y destacó que el proceso de desprecarización ya está en marcha para nombrar a miles de contratados, sumado al incremento presupuestario anunciado para la compra de medicamentos e insumos.

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En ese sentido, la alta funcionaria remarcó que los 60 millones de dólares destinados a la nueva matriz salarial se lograron mediante una política de racionalización de gastos en las licitaciones públicas de fármacos.

Asimismo, las autoridades ratificaron el compromiso de abonar el pago doble por días feriados a partir de enero de 2027, condicionado a que los gremios acepten la propuesta de escalafón e incorporen los números al Proyecto de Presupuesto General de la Nación.

Para el Ministerio de Trabajo, la oferta presentada representa un esfuerzo fiscal “justo y sostenible” dentro de los límites del tesoro público, por lo que instaron a los profesionales de la salud a priorizar la mesa de diálogo tripartita antes que volcarse a una nueva medida de fuerza.

La dirigencia del Sinamed trasladará los números presentados a sus asambleas de base para evaluar si aceptan el escalafón gradual o si reactivan las protestas y concretan las dimisiones presentadas en las terapias intensivas, quirófanos y salas de urgencias de todo el país.

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La conciliación fija un plazo de 15 días para agotar la negociación. “Tenemos 15 días para destrabar esto, entonces tenemos tiempo de dialogar”, concluyó Recalde.