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03 de septiembre de 2026 a la - 16:56

Médicos están disconformes con plan del Gobierno y analizan nueva huelga

Médicos del Sinamed durante la movilización en el departamento de Itapúa en el marco de la Huelga Nacional que se desarrolló del 24 al 28 de agosto.
Médicos del Sinamed durante la movilización en el departamento de Itapúa en el marco de la Huelga Nacional que se desarrolló del 24 al 28 de agosto.Cristian Bartomeus

La secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), doctora Rossana González, advirtió que el gremio se encamina a una nueva medida de fuerza luego de escuchar la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo. Aunque la decisión oficial se tomará en asamblea, los líderes sindicales y las sociedades científicas consideran insuficiente el planteamiento gubernamental, marcado por un reajuste que recién se aplicaría en el segundo semestre del próximo año.

Por Claudia Peña

Tras la reunión con la ministra de Salud, María Teresa Barán, autoridades de Economía y representantes de la Presidencia de la República, la doctora Rossana González adelantó el descontento generalizado del sector. “Lo más probable es que volvamos otra vez a una huelga nacional de médicos”, aseguró la gremialista, subrayando que la propuesta oficial no responde a la principal exigencia del sindicato: establecer un piso salarial médico acorde a la devaluación económica.

“Yo particularmente, si me pedís mi opinión, es un rechazo absoluto al planteamiento”, dijo González, aclarando que la propuesta del Gobierno dista mucho de ser una verdadera reforma estructural. “Ella (la ministra) propuso una escala salarial médica por antigüedad. En ningún momento mostró la carrera sanitaria. O sea, ella habla de una carrera sanitaria y ni sabe cuál es el contenido”, cuestionó.

Según explicó la vocera del Sinamed, la oferta consiste en aplicar una escala que ya se utilizó de forma excepcional en el año 2022. Para los 9.000 médicos contratados, esto significaría apenas alcanzar un piso de G. 5.400.000, lo que representa un reajuste real de solo G. 400.000. Para los médicos nombrados, el aumento sería de G. 500.000 por cada cinco años de antigüedad, pero recién a partir de julio del año que viene.

Nosotros no podemos caer en esa trampa de creer que la totalidad va a aumentar tres millones o dos millones. Eso es mentira. Tal vez tres, cuatro, cinco médicos que estaban fuera aquella vez. Pero la gran mayoría lo que va a aumentar serían cuatrocientos mil guaraníes”, detalló.

Adalberto Martínez con hábito negro y gafas, conversando en mesa con Rossana González, mujer de blusa negra, en entorno institucional.
La secretaria general de Sinamed mantuvo un encuentro este jueves con el cardenal Adalberto Martínez, arzobispo de Asunción.

Lea más: Renuncian 15 de los 20 neonatógolos del Hospital Materno Infantil de Trinidad

Renuncias masivas y control de fondos para medicamentos

Mientras se aguarda la asamblea que ratificará o no la huelga, la crisis ya genera un fuerte impacto en los servicios de salud pública. González confirmó que hasta el momento existen aproximadamente 150 renuncias en trámite. “Hoy el Hospital San Pablo, con todos sus terapistas, sus neonatólogos, renunciaron todos”, dijo.

A esta situación se suman las dimisiones o cargos puestos a disposición por parte de jefes médicos en los hospitales de Ciudad del Este, Itapúa y del propio director del Hospital Nacional de Itauguá. “Aunque fueran cinco, son personas que no se les puede sustituir”, advirtió sobre la gravedad de la fuga de especialistas.

Grupo de médicos en uniformes sosteniendo pancartas que exigen 'salario digno' y 'reconocimiento' en un ambiente al aire libre.
Manifestación de médicos del IPS a favor de remuneraciones dignas para los profesionales de la salud.

Pese al conflicto salarial, la secretaria del Sinamed reconoció que ven con buenos ojos otros puntos abordados en la mesa de diálogo. Señaló que el Gobierno ofreció un pago de un millón de guaraníes por trabajar en días feriados, una cifra que consideran “totalmente aceptable”.

Asimismo, destacó el compromiso estatal de destinar 260 millones de dólares para garantizar medicamentos e insumos a los pacientes. “Por ese lado estamos muy contentos de tener también esa tarea moral de tener que controlar si realmente van a llegar a nuestros pacientes”, afirmó González, adelantando que el sindicato actuará como contralor de la ejecución de ese presupuesto durante el próximo año.

Sin embargo, reiteró que la falta de un acuerdo en el salario base sigue siendo “nuestra única causal en el caso de que nos fuéramos a una huelga”.

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