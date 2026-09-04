Bomberos exigen que el Estado invierta en los cuarteles y dejar de depender de donaciones

Durante una audiencia pública, el senador Eduardo Nakayama defendió el proyecto que busca fortalecer y financiar al servicio nacional de bomberos voluntarios del Paraguay.

El legislador indicó que busca destinar unos 20 millones de dólares al año a los socorristas.

“No se les puede seguir teniendo subsistiendo a base de donaciones de países amigos ni condenarlos a seguir pidiendo moneda en los semáforos, como si fueran mendigos”, remarcó Nakayama.

Sobre esta propuesta se pronunció el capitán Oscar Acuña, quien señaló que el 95 por ciento de los fondos que manejan provienen de las colectas y donaciones.

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“Si bien el Estado paraguayo da esos recursos, siempre van a ser insuficientes porque hoy día los bomberos, que somos aproximadamente 22.000 en todo el país, nos capacitamos y somos profesionales en lo que es el servicio de emergencia”, señaló.

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Seguidamente señaló que lo que desean es que esta profesión se dignifique, para que los bomberos voluntarios sean reconocidos realmente como servidores públicos.

Cuando fue consultado sobre los equipos que reciben, reconoció que los mismos son de donaciones de instituciones extranjeras, que son desechados en otros países, pero que a ellos todavía les sirve.

No piden recibir dinero

“Nosotros no venimos a solicitar plata para los bomberos. Lo que nosotros venimos es a fortalecer el sistema de emergencia que están suplantando los bomberos del Estado”, mencionó el Brigadier Nacional Richard López, presidente de la Asociación de Bomberos.

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A continuación, resaltó que hace cinco décadas que están supliendo una cuestión legal, reglamentaria y constitucional que el Estado debe cumplir.

Por otra parte, recordó que en el inicio este gobierno se habló de fortalecer los sistemas de seguridad del Estado e indicó que ya se cumplió con los militares y las fuerzas públicas. “Considero que es el momento de la defensa civil, que en este caso los bomberos están supliendo lo que el gobierno tendría que hacer”.

“Ahora es momento que el gobierno invierta en asistirle a ustedes, a nosotros y a todos los que necesitan en un evento adverso, que son los accidentes, incendios, rescate, contaminación”, finalizó.