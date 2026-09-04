Elecciones municipales 2026: qué necesitás para votar, multas por no ir y qué está prohibido en el cuarto oscuro

Ante la proximidad de las elecciones municipales, es fundamental conocer las normativas, herramientas tecnológicas y restricciones dispuestas para garantizar un proceso transparente y ordenado.

¿Qué documento necesito para votar y qué pasa si la cédula está vencida?

El único documento válido para ejercer el sufragio es la cédula de identidad civil. Sí está permitido sufragar con la cédula vencida, ya que la normativa acepta tanto el formato vigente como el vencido; sin embargo, no se admite la identidad electrónica.

¿Se usan máquinas de votación en las municipales y qué pasa si me equivoco al votar?

Sí, se implementa el sistema de máquinas de votación táctiles. Si el elector se equivoca durante la selección en pantalla, el dispositivo permite corregir y reajustar las opciones antes de imprimir el boletín.

Una vez impreso, si existiera algún error antes de depositarlo en la urna, se puede solicitar la anulación del boletín ante los miembros de mesa conforme a los procedimientos de contingencia.

Lea más: ¿Dónde voto en las Elecciones Municipales?: mirá el Registro Cívico Permanente

¿Se puede ingresar con celular al cuarto oscuro?

Está terminantemente prohibido ingresar al cuarto oscuro con teléfonos celulares, cámaras fotográficas o filmadoras para resguardar el secreto del sufragio y evitar la captura de imágenes de los boletines o pantallas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Está permitido hacer propaganda o vestir remeras partidarias el día de votación?

Está prohibido realizar propaganda electoral el día de los comicios, así como portar remeras, gorros o cualquier distintivo partidario dentro de los locales de votación.

Lea más: Municipales 2026: estos son cargos en disputa, sistema D’Hondt y plazos de proclamación

¿Es obligatorio votar en Paraguay y qué consecuencias legales tiene la abstención?

Aunque el Código Electoral establece el sufragio como una obligación ciudadana, en la práctica la no asistencia no conlleva multas ni sanciones penales directas para los electores que deciden abstenerse.

¿A cuánto asciende la multa por no votar y quiénes quedan exonerados por ley?

Dado que no se aplican sanciones pecuniarias compulsivas a los ciudadanos por no concurrir a las urnas, no existe un monto de multa generalizado por el simple hecho de no votar, quedando exentos de penalizaciones por ausencia los electores que no participen.

Las multas monetarias previstas en la ley electoral se aplican a faltas específicas de organización, autoridades de mesa o normativas de campaña (como venta de alcohol o propaganda fuera de plazo), mas no al votante por ausentarse.