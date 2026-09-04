En el Día del Agente de Policía, Santiago Peña reparte promesas de recursos a uniformados

En un acto oficial llevado a cabo en la Academia Nacional de Policía “Gral. José E. Díaz” en Luque, el presidente de la República encabezó la ceremonia de conmemoración del Día del Agente de Policía y su Patrona Celestial, Santa Rosa de Lima, con la correspondiente imposición de condecoraciones a los efectivos destacados.

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Durante su discurso, Santiago Peña ratificó el compromiso incondicional de su administración con el fortalecimiento y la dignificación de las fuerzas de seguridad, asegurando que la tranquilidad pública es el cimiento para el desarrollo del país. “Un Paraguay gigante solo es posible si es un Paraguay seguro”, enfatizó el mandatario ante las altas autoridades policiales y los efectivos uniformados.

Homenaje a los héroes caídos y a sus familias

En uno de los momentos más emotivos de su alocución, el jefe de Estado rindió un homenaje a los efectivos policiales que perdieron la vida en cumplimiento del deber. “A sus familias, nuestro abrazo eterno y el reconocimiento imperecedero de toda la República del Paraguay. Su sacrificio no ha sido en vano; su memoria es el faro moral que debe guiar a toda la institución”, expresó Peña.

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Asimismo, hizo una mención especial a las familias de los uniformados que día a día acompañan en silencio la labor de los agentes, calificándolas como el “verdadero motor de nuestra fuerza de seguridad”.

Exigencias de la ciudadanía y compromiso de equipamiento

El Presidente reconoció que la población paraguaya demanda una fuerza policial con mayor presencia en las calles, más ética, transparente, inmediata y con firme capacidad de respuesta para combatir el delito. “Nos exige una fuerza pública que sea el escudo firme del ciudadano honesto y el terror indiscutible del criminal”, remarcó.

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No obstante, sostuvo que, para exigir resultados, el Estado primero debe dotar a la institución de las condiciones y herramientas adecuadas. En ese sentido, prometió la entrega continua de insumos y recursos operativos. “No podemos exigir sin antes ofrecer. No podemos pedir sin dar a cambio mejores condiciones para que puedan hacer su trabajo con las garantías que merecen”, insistió.

“Desde el Gobierno les ofrecemos mejores equipos, más vehículos, más chalecos y más compañeros con quienes compartir el peso de esta enorme responsabilidad”, aseguró Peña, dirigiéndose al comandante de la institución y a la tropa presente.

Aliado en la lucha contra el delito

Para concluir, el mandatario instó a los agentes a regresar a sus puestos de servicio con el orgullo de defender a la patria y les prometió que en su gobierno encontrarán siempre a un aliado incondicional para combatir la delincuencia.

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“Que Santa Rosa de Lima bendiga sus pasos, guíe sus decisiones y proteja a cada uno de ustedes en cada rincón del suelo patrio”, finalizó.