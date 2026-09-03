Video: Santiago Peña afirma que cumple el “100% de sus promesas” y cuestiona a críticos

Durante una jornada de verificación de obras viales en el departamento de Caaguazú, el presidente de la República, Santiago Peña, pronunció un encendido discurso en el que defendió su gestión de gobierno, asegurando que ha cumplido la totalidad de sus compromisos de campaña.

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El acto oficial contó además con el explícito respaldo político del jefe de Estado a Stanley Hildebrand, candidato a intendente por el Partido Colorado del distrito de Juan Eulogio Estigarribia.

Frente a los cuestionamientos y reclamos sociales, Peña defendió la legitimidad del mandato de las autoridades electas y sostuvo que cuenta con el respaldo moral para dirigirse a la ciudadanía.

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“Yo le puedo hablar de frente a todos, porque yo le puedo decir a cada uno en donde vaya, yo no bajo la mirada, porque yo a nadie le mentí. Todo lo que prometí estoy cumpliendo. 100%”, afirmó de forma categórica el mandatario.

Mensaje a la prensa y desafío a la oposición

En otro tramo de su alocución, el jefe de Estado apuntó hacia los sectores críticos de su administración, haciendo referencia directa a la labor periodística y a la oposición política, a quienes instó a buscar espacios de representación a través de la vía electoral.

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“Mientras muchos prefieren esconderse atrás de un micrófono, atrás de la tinta de la prensa o en la gradería gritando, nosotros vamos a estar en la cancha. Embarrándonos, sudando y si tenemos que sangrar, vamos a sangrar también, porque vamos a dar la vida por el pueblo paraguayo”, aseveró.

Asimismo, Peña remarcó las reglas de la democracia representativa para quienes buscan ocupar cargos de responsabilidad dentro de la estructura gubernamental.

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“Quienes estamos en un cargo público nos ganamos el derecho de estar donde estamos. Esto se llama democracia representativa. Quien quiera ostentar nuestro cargo, pues que se presente en una elección, que compita y que nos gane en una elección”, remató.

Estas declaraciones se dan en medio de una profunda crisis social y sanitaria con renuncias de médicos especialistas y la nula voluntad política para cumplir con los pedidos del personal de blanco.

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Espaldarazo político al candidato local

A pesar de que el marco del evento respondía a la supervisión de infraestructuras públicas, la actividad derivó en un acto de apoyo proselitista.

El Presidente ratificó de forma pública su respaldo a la figura de Stanley Hildebrand, de la ANR, para intendente municipal de cara las elecciones comunales del próximo 4 de abril.

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“Yo quiero que este buen hombre, Stanley, sea el próximo intendente. Yo lastimosamente no puedo votar. Si yo pudiese venir a votar acá, te votaría y te voto porque te conozco Stanley. Sé tu compromiso con la comunidad y yo voy a apoyarte a vos”, concluyó el jefe de Estado ante los presentes.

Escrache público

En medio del acto político, la comitiva del Poder Ejecutivo fue escrachada por un grupo de pobladores debido a la cantidad de promesas incumplidas por el mandatario para la comunidad. Entre ellas, se destaca la construcción de un hospital distrital, pero que hasta el momento no tiene ni indicios de comenzar.