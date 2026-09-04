Familia de secuestrado remoza capilla en Concepción

El próximo 29 de setiembre será inaugurado el remozado local de oración ubicado en el extremo norte de la ciudad de Concepción. Hace 10 años que se construyó la primera capilla, siendo el principal colaborador Óscar Denis Sánchez.

Actualmente el remozamiento de la capilla está culminando, teniendo otro aspecto. Los fieles están muy contentos con el mejoramiento del lugar de oración.

Según comentó la hija del exvicepresidente de la República, Beatriz Denis Bareiro, sus padres son devotos de San Miguel y han decidido como familia apoyar el mejoramiento edilicio del lugar.

“Papá estuvo en la construcción de la primera capilla y ahora nosotros nos encargamos de una nueva construcción. Teníamos pensado que culmine unos días antes del 29 de setiembre, pero ya concluyó”, contó Beatriz.

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Agregó que aún faltan los bancos y otros detalles para que todo esté a punto. Mencionó que también se han mejorado dos baños con que cuenta la capilla y también la sacristía.