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04 de septiembre de 2026 a la - 08:39

Familia de secuestrado remoza capilla en Concepción

Edificación moderna con fachada de ladrillo iluminada por luces nocturnas, rodeada de terreno de tierra y una palmera a la izquierda.
Así luce actualmente la capilla San Miguel de Concepción, que luego de 10 años fue remozada.Gentileza

Las hijas de Óscar Denis Sánchez han financiado la renovación de la capilla San Miguel ubicada en el barrio San Roque de Concepción. El expolítico liberal, secuestrado el 9 de setiembre de 2020, fue el principal benefactor para la construcción de la primera iglesia en el año 2016.

Por Aldo Rojas

El próximo 29 de setiembre será inaugurado el remozado local de oración ubicado en el extremo norte de la ciudad de Concepción. Hace 10 años que se construyó la primera capilla, siendo el principal colaborador Óscar Denis Sánchez.

Actualmente el remozamiento de la capilla está culminando, teniendo otro aspecto. Los fieles están muy contentos con el mejoramiento del lugar de oración.

Según comentó la hija del exvicepresidente de la República, Beatriz Denis Bareiro, sus padres son devotos de San Miguel y han decidido como familia apoyar el mejoramiento edilicio del lugar.

Grupo de seis personas trabajando en la construcción, dos hombres y una mujer mezclando cemento en un sitio al aire libre.
Un grupo de seis personas participa en la construcción del Oratorio San Miguel Arcángel en Concepción.

Papá estuvo en la construcción de la primera capilla y ahora nosotros nos encargamos de una nueva construcción. Teníamos pensado que culmine unos días antes del 29 de setiembre, pero ya concluyó”, contó Beatriz.

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Agregó que aún faltan los bancos y otros detalles para que todo esté a punto. Mencionó que también se han mejorado dos baños con que cuenta la capilla y también la sacristía.