Reiterarán clamor de justicia para Óscar Denis, a 5 años de su secuestro

Con el lema “Cada 9 de septiembre no es solo un acto de familia, sino un acto de dignidad”, familiares y demás allegados de Amancio Óscar Denis Sánchez lanzaron ayer una invitación a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general a participar de un acto en su memoria que tendrá lugar esta mañana, a partir de la 07:30 en la explanada de la Catedral Metropolitana de Asunción.

El acto será aprovechado también para reiterar una vez más un clamor de justicia a las autoridades, ante la falta de avances y respuestas en la investigación del caso.

Denis Sánchez fue secuestrado la tarde del 9 de septiembre de 2020 supuestamente por elementos del grupo criminal autonombrado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), cuando se encontraba en la estancia “Tranquerita” de su propiedad, localizada en Bella Vista Norte, departamento de Amambay.

Junto con él también fue secuestrado un joven indígena de la etnia Pa’i Tavyterã, identificado como Adelio Mendoza, quien trabajaba como peón en el establecimiento y que fue liberado cuatro días después, durante una incursión efectuada por miembros de su comunidad.

Sin embargo, desde esa fecha no se sabe nada acerca del paradero de Denis Sánchez o si continúa con vida o no.

Trayectoria política de Óscar Denis

Óscar Denis Sánchez, de profesión químico industrial y afiliado al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), formaba parte del sector producto del departamento de Concepción, del cual llegó a ser gobernador durante el período comprendido entre los años 1993-1998.

Más tarde, fue electo diputado por su departamento de origen para el período 1998-2003 y después ingresó a la Cámara de Senadores por dos períodos consecutivos (2003-2008 y 2008- 2013).

Así también, llegó a ser ministro de Agricultura y Ganadería durante el Gobierno de coalición nacional encabezado por el presidente Luis González Macchi (1999-2003).

Vicepresidente de la República

Denis Sánchez accedió a la Vicepresidencia de la República el 28 de junio de 2012, en sustitución de Federico Franco. Este último asumió la Presidencia de la República, tras la crisis política desatada tras la masacre de Curuguaty, cuyo desenlace fue la destitución vía juicio político de Fernando Lugo como Primer Mandatario de la Nación.

El político ocupó el cargo hasta el 15 de agosto de 2013, cuando asumió el nuevo Gobierno, y partir de entonces se concentró en la producción agropecuaria en sus establecimientos de Concepción y Amambay.