Paraguay y Japón firman acuerdo para ejecutar donación de US$ 24 millones para al desarrollo de la tecnología satelital en el país

Paraguay y Japón formalizaron este viernes el acuerdo de donación para ejecutar el proyecto de infraestructura de tecnología satelital en el país, en un acto realizado en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. El documento fue rubricado por el canciller Rubén Ramírez Lezcano y el representante residente de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en Paraguay, Hajime Takasago.

La ceremonia contó con la presencia del senador Eduardo Nakayama, del diputado Juan Añazco —presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados—, del embajador nipón Katsumi Itagaki y de representantes de la Agencia Espacial del Paraguay (AEP).

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Un proceso que arrancó en marzo

La firma de este martes es la culminación de un trámite bilateral que se extendió por casi seis meses. El 10 de marzo de 2026, ambos gobiernos suscribieron en Palacio de López las Notas Reversales que dieron origen al proyecto. Tres meses después, el 23 de junio, la Cámara de Diputados sancionó el acuerdo —tras la media sanción previa del Senado— y lo giró al Poder Ejecutivo para su promulgación. El convenio firmado hoy es el instrumento específico que habilita la ejecución de esa donación, ya aprobada por el Congreso.

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De qué se trata la donación

La JICA destinará USD 24 millones en cooperación no reembolsable —equivalentes a 3.818 millones de yenes japoneses— para construir y equipar un Centro de Utilización de Tecnología Espacial en la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en San Lorenzo. El canciller Ramírez Lezcano remarcó que la iniciativa apunta al desarrollo y ensayo de pequeños satélites, además del procesamiento de información satelital para uso público.

Según el funcionario, la tecnología tendrá aplicaciones directas en producción agropecuaria, monitoreo de recursos naturales, gestión territorial, prevención de desastres y diseño de políticas públicas.

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Space Lab y GeoLab: la infraestructura prevista

El proyecto contempla la construcción de un edificio de 3.400 metros cuadrados en cuatro niveles, sobre un predio de dos hectáreas dentro del campus de la UNA en San Lorenzo. Albergará dos espacios centrales: el Space Lab, para el diseño, desarrollo e integración de pequeños satélites y nanosatélites, y el GeoLab, dedicado al análisis de datos geoespaciales aplicados a agricultura, gestión de riesgos, ordenamiento territorial y monitoreo ambiental.

Continuidad de la cooperación espacial con Japón

Takasago destacó que la donación no es un hecho aislado, sino la continuidad de una cooperación espacial que ya permitió poner en órbita el GuaraníSat-1, primer satélite paraguayo, y que hoy avanza hacia el desarrollo del GuaraníSat-2, cuyo lanzamiento la AEP prevé para el último trimestre de este año. El representante de JICA subrayó la importancia de estas herramientas para la gestión de riesgos, el cambio climático y la agricultura.

El objetivo declarado: un hub regional

Cancillería y JICA presentaron el proyecto como un paso hacia una meta más ambiciosa: convertir a Paraguay en un hub regional de tecnología espacial, con capacidad propia para generar, procesar y utilizar información satelital. El plazo de ejecución de las obras y la puesta en marcha efectiva del centro, sin embargo, no fueron precisados en la ceremonia de este martes.