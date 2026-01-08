La Agencia Espacial del Paraguay: entre monitoreo de incendios, apoyo a agricultores y desarrollo de satélites

El pasado martes, un incendio arrasó con cientos de hectáreas de pastizales en la zona de Chaco’i, departamento de Presidente Hayes, durante varias horas antes de ser controlado por personal militar, bomberos y funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional.

El rápido control del siniestro fue atribuido por autoridades como el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, a la rápida alerta que fue proveída por una institución del Estado de cuya existencia muchos ciudadanos no son conscientes: la Agencia Espacial del Paraguay, creada por ley en 2014 y en funcionamiento con presupuesto propio desde 2018.

En conversación con ABC Cardinal este jueves, el titular de la Agencia Espacial, Osvaldo Almirón, explicó que el monitoreo de focos de calor y la alerta sobre incendios forestales es una de las áreas misionales de la institución, que en su “Geo Lab” monitorea el territorio paraguayo y el resto del planeta por medio de imágenes de satélites en órbita que son proveídas por agencias internacionales como la NASA estadounidense, la JAICA japonesa o la Agencia Espacial Europea.

Lea más: Así se desarrolló el combate al incendio forestal de ayer en Chaco’i, según el SEN

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Luego de los devastadores incendios que tuvieron lugar a finales de 2024 en la zona de Chovoreca, Alto Paraguay, la Agencia Espacial creó un servicio diario de monitoreo satelital de focos de calor que mantiene una vigilancia las 24 horas del día, principalmente entre los meses de agosto y marzo, cuando se produce la mayoría de los incendios en áreas verdes en Paraguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Eso permite a la Agencia transmitir una alerta temprana a otras instituciones como el Ministerio de Defensa Nacional para la movilización de personal y equipos de combate a incendios forestales, como ocurrió esta semana en Chaco’i.

Segundo satélite paraguayo

Sin embargo, el monitoreo de focos de calor es solo una de las misiones de la Agencia Espacial, cuyo Laboratorio Espacial (Space Lab) tiene a su cargo el desarrollo de satélites como el “nanosatélite” Guaranisat-1, el primer satélite creado en Paraguay, que fue puesto en órbita en febrero de 2021.

Lea más: GuaraniSat-2 supera pruebas en Japón y da un paso clave rumbo al espacio

Almirón comentó que la Agencia está próxima a terminar el desarrollo de su segundo satélite, el Guaranisat-2, compuesto de tres unidades de nanosatélites y desarrollado con colaboración de la NASA y una empresa privada de Italia, que será lanzado en octubre de este año.

Datos satelitales en tiempo real para agricultores

Alejandro Román, director del Geo Lab de la Agencia Espacial, comentó a ABC que su laboratorio también hace monitoreo de inundaciones y provee información relevante para el sector agrícola.

Sobre ese último punto, destacó la creación de una herramienta denominada Guaraní Insights, creada en conjunto con la empresa aeroespacial japonesa ArkEdge Space, a la que agricultores pueden acceder por medio de una aplicación gratuita para teléfonos.

Esa herramienta sirve para que los agricultores puedan verificar en tiempo real, por medio de datos satelitales, el nivel de salud de sus cultivos, el grado de humedad de sus respectivas zonas.

“El productor podrá reaccionar, saber en qué lugar su cultivo no está bien y tendrá que regar mejor”, dijo Román.

La aplicación ya está en funcionamiento y, recientemente, representantes de la Agencia Espacial han estado recorriendo el país para informar a las comunidades agrícolas sobre su uso y sus ventajas, añadió.

“El rol de la Agencia Espacial es colaborar con las instituciones para la mejora en la toma de decisiones usando la ciencia y tecnología espacial”, sintetizó Román.

El director de la Agencia Espacial comentó también que está en curso un proyecto con colaboración de la agencia espacial japonesa JAICA que implica una colaboración de 25 millones de dólares no reembolsables del gobierno nipón para la instalación de ambos laboratorios de la Agencia Espacial paraguaya en el campus de la Universidad Nacional de Asunción.