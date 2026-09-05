Expo Frutilla reúne a productores de Caaguazú y apuesta a fortalecer la comercialización

La actividad busca acercar a los productores al consumidor y promocionar la comercialización de frutas frescas y una amplia variedad de productos derivados.

La actividad es impulsada con el acompañamiento de la Dirección de Extensión Agraria (DEAG) y reúne a productores nucleados en cuatro organizaciones provenientes de la compañía Potrero Guayaqui, Arroyos Guasu entre otros, ubicadas en la zona oeste del distrito de Caaguazú.

El técnico de la DEAG Andrés Céspedes explicó que esta es la sexta edición de la Expo Frutilla, iniciativa que comenzó hace seis años con el objetivo de generar un espacio de comercialización y, al mismo tiempo, convertir la actividad en una fiesta para las familias.

“Ya estamos hace seis años empezando con este desafío y la expectativa de llegar al consumidor”, señaló Céspedes, quien destacó además que la propuesta busca que las personas puedan compartir y disfrutar de los diferentes productos derivados de la frutilla.

Durante la jornada se prevén sorteos, cursos y actividades recreativas, además de una cartelera preparada para el público que se acerque hasta la feria.

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Tradición que pasa de generación en generación

Céspedes señaló que el cultivo de frutilla tiene una larga trayectoria en la zona, y de acuerdo con los propios pobladores de Potrero Guayaqui, las primeras mudas habrían llegado alrededor de la década de 1970.

El técnico indicó que algunas familias llevan más de 35 años dedicándose al cultivo de frutilla, mientras que con el paso del tiempo más productores fueron incorporándose al rubro debido a las posibilidades que ofrece como alternativa de producción y generación de ingresos.

La DEAg brinda asistencia técnica integral a los productores organizados, principalmente a través de asociaciones y comités, con el objetivo de acompañar el desarrollo de sus actividades productivas.

“Con la frutilla pude criar a mis hijos”

Entre las expositoras se encuentra Amalia Leiva, productora de la compañía Arroyo Guasú, quien contó que lleva más de 35 años trabajando en el rubro de la frutilla.

Leiva destacó que esta actividad fue fundamental para su familia y le permitió criar a sus hijos mediante los ingresos generados por la producción.

La productora manifestó además que esta es la primera vez que tienen la oportunidad de comercializar sus productos directamente a través de una feria, experiencia que, según comentó, está resultando muy rentable.

En el puesto de Leiva y de los demás productores se pueden encontrar diferentes productos elaborados a base de frutilla, con precios desde G. 5.000. Entre las opciones mencionó bombones de frutilla, helados, tortas y dulces de frutilla, además de otros productos derivados.

La productora instó a la ciudadanía a acercarse hasta la Expo Frutilla y apoyar a los productores locales, adquiriendo productos frescos elaborados con frutas cultivadas en sus propias fincas.

La feria culmina hoy sábado 5 de septiembre, ofreciendo a los visitantes la posibilidad de conocer la producción de frutilla de esta zona del departamento de Caaguazú y adquirir directamente de los productores una variedad de productos elaborados con la fruta.