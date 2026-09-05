San Antonio: bomberos buscan fondos para reparar móviles y equipos de rescate

La 13ª Compañía de Bomberos de San Antonio prepara una hamburguesada para recaudar fondos y cubrir los costos de mantenimiento de sus móviles y herramientas de emergencia.

La actividad tendrá un costo de G. 10.000 y se realizará el próximo fin de semana en la plaza central de San Antonio. Los voluntarios también habilitarán la posibilidad de adquirir los productos mediante sus redes sociales y realizar pagos por transferencia.

El objetivo es poner en condiciones los vehículos utilizados para responder a los distintos llamados de la ciudadanía, especialmente ante el desgaste de las cubiertas por las constantes salidas.

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Equipo hidráulico requiere mantenimiento

El voluntario Edgar Ávalos explicó que otro de los principales objetivos es reparar un equipo hidráulico utilizado en accidentes de tránsito.

La herramienta permite realizar accesos en vehículos siniestrados para liberar a personas que quedan atrapadas. Se trata de un equipo especializado cuya reparación requiere servicios específicos y, por lo tanto, representa un costo considerable.

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“Es una herramienta demasiado específica, no es que en cualquier taller tenemos que llevarlo”, explicó Ávalos.

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Buscan recaudar al menos G. 10 millones

El bombero estimó que el costo para poner a punto el equipo hidráulico ronda los G. 10 millones. A esto se suman las necesidades de mantenimiento de los distintos móviles, además de gastos permanentes como combustible y alimentación de los voluntarios durante las jornadas de servicio.

La compañía no estableció una meta máxima de recaudación. Según Ávalos, cualquier monto que supere el costo de una reparación será destinado a otras unidades o herramientas que también necesiten mantenimiento.

“Cada móvil y cada herramienta tiene su costo”, señaló.

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Mantenimiento para seguir respondiendo

La 13ª Compañía cuenta con varios móviles de distintos tamaños, cada uno destinado a determinados tipos de servicios. El mantenimiento de las unidades y el equipamiento es indispensable para garantizar que puedan salir a una emergencia cuando sean requeridos.

Los voluntarios también generan recursos mediante capacitaciones a empresas. Sin embargo, Ávalos explicó que los gastos son constantes y que la compañía debe buscar distintas alternativas para sostener su operatividad.

“Siempre hay gasto”, expresó entre risas, al enumerar los costos de combustible, cubiertas, reparaciones y mantenimiento.

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Invitan a colaborar con la compañía

La hamburguesada tendrá un costo de G. 10.000 y se desarrollará en la plaza central de San Antonio durante el próximo fin de semana.

La compañía realiza la promoción a través de sus cuentas de Instagram y Facebook, donde también brinda información para quienes quieran adquirir las hamburguesas o colaborar mediante transferencia.

La iniciativa busca que la ciudadanía pueda contribuir directamente con el mantenimiento de los equipos que utilizan los bomberos para asistir a víctimas de accidentes y otras emergencias.

Para los voluntarios, contar con vehículos y herramientas en condiciones no es un lujo, sino una necesidad para poder cumplir con su labor de servicio a la comunidad.