El milagro de Lucerito: la niña conservará su piano y continúa rifa para cubrir su recuperación

En medio de las amargas noticias en el sistema de salud, una hermosa ola de solidaridad devolvió la sonrisa y la esperanza a la familia de Lucerito, la pianista de 14 años. La niña, que estuvo a punto de rifar su instrumento musical para costear una compleja intervención quirúrgica, finalmente conservará su piano.

La movilización ciudadana y la aparición de un benefactor anónimo lograron cambiar el rumbo de esta historia. El milagro comenzó tras la publicación del caso.

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Sensibilizado por la situación de la menor, un ciudadano anónimo acudió hasta la vivienda familiar en para pedirle al padre de la niña, Sever Del Puerto, que frenara la rifa del piano y se asumió el compromiso de conseguir otros premios para reemplazar el instrumento en el sorteo.

De esa manera, el piano se queda en las manos de Lucerito para seguir iluminando su camino artístico.

El nuevo destino de la rifa

Mientras la familia luchaba contra reloj para juntar los fondos, otro donante se comunicó con los organizadores para averiguar el monto faltante y saldar el presupuesto del sanatorio.

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Con este valioso aporte, la intervención quirúrgica de alta complejidad, donde se le retirarán las barras torácicas colocadas tres años atrás, quedó totalmente confirmada para encararse dentro de la primera quincena de este mes de septiembre.

Por otro lado, se sumó el gesto de amor de parte del médico cirujano que realizó un descuento del 50% de su honorario profesional.

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Dado que la estancia hospitalaria y la cirugía básica ya se encuentran cubiertas por la solidaridad, la familia ajustó el objetivo de la gran rifa comunitaria.

Ahora, lo recaudado mediante la venta de las boletas se destinará a cubrir los gastos posoperatorios, que incluyen el pago por días de terapia, estudios clínicos de control, medicamentos y las extensas sesiones de fisioterapia y equinoterapia que Lucerito necesitará para su plena recuperación física.

Premios de valor y la vigencia de la solidaridad

La Rifa Solidaria “Todos por Lucerito” reestructuró sus fechas y premios para ofrecer opciones llamativas a los compradores. El sorteo oficial fue reprogramado para el próximo 15 de septiembre de 2026.

Entre los premios principales figuran una heladera, un horno eléctrico, una licuadora, parrillas, dos vales gastronómicos de G. 500.000, una actuación musical en vivo de un violinista, obras de arte, joyas y remeras autografiadas por referentes del deporte nacional como Dani Vallejo y figuras del automovilismo, además de los planteles principales de Olimpia, Cerro Porteño y Guaraní.

Los boletos se comercializan a un costo de G. 20.000 por número.