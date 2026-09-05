¿Colapso en hospitales? Los detalles de la crisis médica y la propuesta del Gobierno

La salud pública del país atraviesa horas críticas en medio de una dura pulseada entre el Gobierno de Santiago Peña y el gremio médico. La tensión escaló de manera drástica en las últimas horas, alcanzando hasta las 14:00 de este viernes, la cifra de 270 médicos que presentaron su renuncia en la mesa de entrada del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) que tiene como titular a María Teresa Barán.

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Ante este panorama adverso, que amenaza con resentir la atención en los principales centros asistenciales, Juan Marcelo Estigarribia, jefe de Gabinete de Salud Pública, concedió una entrevista exclusiva a ABC Color para desmenuzar el conflicto, explicar los alcances de la propuesta oficial para destrabar la crisis y aclarar las dudas que rondan en torno a la estructura salarial, los incentivos, los feriados y las renuncias masivas. El jueves, en asamblea extraordinaria, la propuesta presentada por el Gobierno fue rechazada por el gremio médico, que decidió una nueva huelga para el 21 y 22 de setiembre.

Exigencia del gremio: piden G. 3 millones más por cada vínculo médico

Para comprender la magnitud de la crisis, lo primero que el jefe de Gabinete pide es entender qué es lo que exigen los profesionales de la bata blanca. Afirma que la negativa de los médicos a aceptar la propuesta gubernamental responde a una pretensión económica de base muy clara, que sería, según él, que quieren ganar G. 3 millones más por cada vínculo laboral.

Para graficarlo de forma sencilla, Estigarribia explicó que si un médico contratado o permanente cuenta actualmente con tres vínculos, que suman un total de G. 15 millones mensuales, su pretensión es elevar ese ingreso hasta los G. 24 millones. Esto se traduce en un incremento neto de G. 9 millones, es decir, G. 3 millones adicionales por cada uno de sus vínculos.

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“Ellos no aceptan la propuesta que hace el Ministerio de Salud porque ellos quieren ganar G. 3 millones más por cada vínculo, pretenden levantar el piso de todo el escalafón salarial”, afirmó el abogado.

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Propuesta salarial de Salud: ¿cómo se calcula el nuevo escalafón médico?

Uno de los puntos que genera mayor confusión en la ciudadanía es la forma en que se calculan los aumentos. Desde el sector médico se ha argumentado en repetidas ocasiones que la propuesta oficial no contempla mejoras reales o que el crecimiento de los salarios es insuficiente.

Estigarribia aseveró que la estructura salarial que proponen no funciona bajo una lógica de duplicación o triplicación automática basada únicamente en cada vínculo, sino que está fraccionada por variables independientes. Para un médico con un vínculo inicial de menor antigüedad, la propuesta contempla montos específicos que se actualizan de acuerdo con el tiempo de servicio y la categoría dentro del escalafón.

Fue tajante al afirmar que la propuesta que hacen está lejos de tratarse de un beneficio exclusivo para los médicos contratados, que fue otra de las grandes críticas que alimentó la especulación sobre una supuesta “división” gremial. Estigarribia presentó a ABC Color casos concretos para mostrar el impacto positivo tanto en funcionarios permanentes como para contratados.

Como ejemplo, el jefe de Gabinete expuso el caso de una médica neonatóloga con el máximo nivel de antigüedad y tres vínculos, cuyo salario actual se sitúa en G. 17.300.000. Con la nueva propuesta, al subir de subnivel y ajustarse por su tiempo real de servicio, su remuneración escalaría a G. 18.200.000, a lo que se le sumaría un componente fundamental que hasta ahora no existía de forma generalizada en la cartera sanitaria: el incentivo por especialización.

“No se puede ,y no pueden decir entonces, que es un beneficio para los contratados; a todos les va a beneficiar y a quienes les beneficia en gran número es a los contratados, porque hoy van a pasar al escalafón de los médicos”, manifestó convencido el abogado.

Incentivo por especialización: Salud ofrece G. 500.000 extra a médicos especialistas

Uno de los anuncios más importantes desprendidos de la entrevista es la implementación de un incentivo económico de G. 500.000 mensuales destinado exclusivamente a médicos especialistas y subespecialistas que cuenten con residencia médica aprobada.

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Para entender el trasfondo de esta medida, Estigarribia habló sobre la política salarial del Ministerio de Salud. Históricamente, ningún funcionario de la cartera sanitaria —ya sean médicos, licenciadas, enfermeros, abogados o contadores— cobraba un sobresueldo por grado académico o título universitario, debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) considera que el título es un requisito básico e indispensable para ocupar el cargo, y otorgarlo a toda la masa laboral representaría un presupuesto imposible de sostener.

La única excepción -afirmó Estigarribia- corresponde a los médicos terapistas, quienes mediante una ley especial lograron en 2025 reivindicaciones específicas, como un salario mínimo mensual como incentivo que, aseguró, ronda los G. 3 millones. Ahora, la administración actual busca extender un reconocimiento económico de G. 500.000 por especialidad a todos los médicos que cumplan con el perfil, sin importar si poseen uno, dos o tres vínculos.

El Ministerio de Salud Pública habilitó la plataforma interactiva oficial en su sitio web institucional, en el que el médico puede acceder directamente a la calculadora ingresando al siguiente enlace https://www.mspbs.gov.py/calculadora-escalafon-medico.php

En esta herramienta se puede seleccionar la cantidad de vínculos y los años de antigüedad del vínculo más viejo para simular el salario correspondiente dentro de la propuesta de escalafón médico.

Ley de Carrera Sanitaria: prevén pasar a permanentes a 4.000 médicos contratados

Para solucionar el histórico desfasaje entre médicos permanentes y contratados, el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud sostuvo que el Gobierno apuesta fuertemente por la Ley de la Carrera Sanitaria, un proyecto que se entregará formalmente al equipo económico y que posteriormente será debatido en el Congreso Nacional con miras a su aprobación el próximo año.

”El objetivo principal de esta normativa es poner orden definitivo, no solo en la situación de los médicos, sino de todo el personal de blanco del país, premiando la antigüedad, la meritocracia y las capacitaciones continuas”, aseguró.

Además, recordó que se prevé la desprecarización de aproximadamente 4.000 médicos contratados, quienes pasarán a integrar la categoría de permanentes. Con esto, según las proyecciones del Ejecutivo, se garantizará la igualdad de condiciones laborales: un contratado de cinco años de antigüedad que hoy percibe un monto determinado, cobrará exactamente lo mismo que un funcionario permanente con su misma trayectoria y carga horaria, eliminando las diferencias que hoy fomentan el descontento.

Feriados trabajados: el Ministerio propone G. 1 millón por día y el gremio exige pago doble

Otro de los puntos de fricción en la mesa de negociación gira en torno a la compensación económica para aquellos profesionales que deben cumplir funciones durante los días feriados. Desde el Ministerio de Salud se propuso un pago de un G. 1 millón por cada feriado trabajado, medida dirigida de forma prioritaria a los médicos que operan en áreas de urgencias, guardias y sectores considerados imprescindibles.

Estigarribia afirmó que si un año cuenta con 13 feriados oficiales más las disposiciones del Poder Ejecutivo, un profesional que cubra todas esas fechas podrá percibir un ingreso extra proporcional a su labor. “Si el médico trabaja 13 feriados, en total sumará G. 13 millones por esos días trabajados”, dijo.

Sin embargo, el gremio médico ha manifestado su rechazo a esta modalidad, exigiendo en su lugar el pago doble del día trabajado, como establecen las normas laborales vigentes. Estigarribia explicó que la propuesta gubernamental se calcula en base a la carga horaria real.

“El sueldo de un médico por un vínculo de G. 5 millones es de G. 1.250.000 por día, ellos piden el doble por días feriados trabajados, pero como ellos no trabajan las 24 horas de ese feriado, nosotros les pagamos el equivalente a las horas de trabajo, y ese es el millón de guaraníes que nos sale a nosotros en el resultado”, detalló.

Sueldos de médicos en Paraguay: ¿ganar más que un ministro?

Para intentar desarticular el argumento de que el sector médico no ha recibido aumentos salariales desde el año 2012, como afirman los gremios, el jefe de Gabinete citó a ABC Color la evolución histórica de las remuneraciones en el sector público:

Periodo 2009-2010 : Los médicos percibían un salario base por 24 horas, que rondaba los G. 2.310.000, con la posibilidad de tener hasta cuatro vínculos con el Estado (Ministerio de Salud, IPS, Clínicas, Fiscalía, Policía, entre otros).

Año 2012 : Se produjo un aumento del 100%, elevando el salario a G. 4.600.000 por 24 horas.

Año 2018 : Se dio un nuevo incremento del 8% y llevó el salario piso a G. 4.968.000.

Año 2023 : El salario básico se fijó en G. 5 millones.

Años 2025-2026: Se implementó una reducción de la carga horaria a 12 horas universales conservando el salario base de G. 5 millones, lo que en la práctica, el Ministerio de Salud considera que significó duplicar el valor hora del profesional.

Estigarribia realizó una comparación de salarios, afirmando que un ministro del Poder Ejecutivo percibe actualmente un salario aproximado de G. 22 millones, mientras que un legislador gana cerca de G. 32 millones. Poniendo como ejemplo a la doctora Rossana González, secretaria general del Sindicato de Médicos del Paraguay (Sinamed) con múltiples vínculos en el sistema público, aseguró que existen referentes médicos que ya alcanzan o superan esas cifras.

El jefe de Gabinete enfatizó que acceder a un incremento de G. 3 millones adicionales por cada vinculo, dispararía sus ingresos por encima de las máximas autoridades políticas del país, abriendo la puerta para reclamos similares por parte de docentes, magistrados, funcionarios judiciales y el sector privado.

Durante la entrevista, Estigarribia resaltó que la caída en el valor del dinero impacta a toda la ciudadanía, poniendo como ejemplo que tanto su propio dinero como el de la población en general ha perdido valor adquisitivo debido a la situación económica. ”Ellos hablan de la pérdida del valor adquisitivo. Pero eso lo sufrimos todos. Esa es una cuestión que a todos nos afecta", enfatizó.

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El jefe de Gabinete consideró que ceder ante las pretensiones salariales actuales de los gremios médicos generaría un peligroso efecto dominó en el sector público. Sostuvo que esto desencadenaría una cadena de reclamos de reajuste en otros sectores, como los docentes, el Poder Judicial, el Congreso e incluso el sector privado), lo que desestabilizaría por completo la economía general del país.

Validez legal de las 270 renuncias: los 3 requisitos que exige el Ministerio de Salud

En relación a la disparidad en los números de renuncias médicas, que hasta el viernes a la siesta habían llegado a 270 firmas presentadas ante el Ministerio de Salud, Estigarribia detalló las formas en que se han canalizado las dimisiones. Citó los requisitos formales que exige la ley administrativa:

1. Presentación Individual: Las notas de renuncia presentadas en “bloque” o en listas colectivas bajo una sola firma no tienen validez legal automática, a menos que el firmante cuente con un poder formal otorgado ante un notario público (escribanía) que lo autorice a representar a sus colegas. En los hospitales que incurrieron en esta práctica, los médicos debieron rectificar y presentar las notas de forma individual y con firma de puño y letra.

2. El circuito de entrada: Aunque los médicos pueden entregar sus notas en las direcciones o áreas de recursos humanos de sus respectivos hospitales, la renuncia solo adquiere validez jurídica oficial y comienza a correr sus plazos legales una vez que el documento ingresa formalmente por la Mesa de Entrada de la Secretaría General del Ministerio de Salud en Asunción, ya que es la ministra de Salud, en este caso, María Teresa Barán, la autoridad competente para firmar nombramientos y desvinculaciones.

3. Plazos legales: A partir del ingreso oficial de la renuncia, corren 10 días hábiles para que la institución se pronuncie, aceptándola o rechazándola. Si el Ministerio de Salud guarda silencio al término de este plazo, la renuncia se considera aceptada de forma tácita. No obstante, existen diferencias operativas, debido a que un funcionario contratado debe aguardar hasta 30 días para abandonar oficialmente su puesto de trabajo, mientras que el personal permanente debe esperar 10 días una vez cumplidos los plazos administrativos establecidos.

“El Estado les pagó la carrera”: Salud responde sobre la falta de especialistas

Al final de la entrevista, el debate se centró en la escasez crónica de profesionales en ciertas especialidades críticas en el sistema de salud pública, como la cirugía pediátrica o las unidades de terapia intensiva infantil, y la alta autoexigencia que recae sobre los profesionales, que deben dividirse entre el sector público y el privado.

Estigarribia recordó que el Estado, a través del Consejo Nacional de Residencias Médicas (Conarem), financia gran parte de la formación de los médicos especialistas en el país, invirtiendo sumas importantes en residencias y subespecialidades.

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“Hoy el Ministerio de Salud les paga a los médicos su formación. A mí me hace un poco de ruido cuando los médicos dicen: Nosotros pagamos nuestra especialización. A un médico que se recibe en la UNA (Universidad Nacional de Asunción), el Estado le pagó su facultad, prácticamente toda la facultad hace con el Estado. Después, para la residencia, Conarem está pagando G. 6 millones este año a los residentes. O sea, el Ministerio de Salud le está pagando para que él sea pediatra; después va a ser su subespecialidad, el Ministerio le va a pagar otra vez por su subespecialidad G. 10 millones”, dijo.

“La mayoría de estos médicos especialistas que están hoy son productos de que el Ministerio pagó su formación. Pocos son los médicos que se fueron a España o a Brasil a especializarse. Muchos de los que están acá se especializaron acá, en el país. Y cada año abrimos más plazas”, enfatizó.

Si bien reconoció que existen déficits históricos en áreas muy específicas, Estigarribia ejemplificó que situaciones pasadas —como la crisis de anestesiólogos vivida en el año 2011, donde el sistema se quedó prácticamente sin profesionales— lograron superarse con el tiempo mediante la apertura sistemática de plazas de formación. Aseguró que hoy en día, el Ministerio de Salud cuenta con un número considerablemente mayor de especialistas, lo que demuestra que el sistema avanza hacia una capacidad de recambio sostenible a mediano plazo.

Con todo, la crisis sanitaria sigue abierta, los médicos afirman que más renuncias se irán presentando y las próximas horas serán decisivas para saber si las negociaciones logran encauzarse o si el sistema público deberá enfrentar una reestructuración profunda ante la salida masiva de los profesionales que han decidido dejar sus cargos, además de la próxima huelga, anunciada para el 21 y 22 de setiembre.