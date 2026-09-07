Comunidades indígenas piden investigación e intervención del Indi por supuesta “guía” a asistencia de la SEN

Recientemente, la organización Teko Tee, conjuntamente con las comunidades indigenas Parakau Keha 1, Ypoty, Río Corriente-mi, 29 de Septiembre, Yvyra Pytä 2, Na’e Katu y Kuña Jeguaka, dio a conocer que se reclama una asistencia hacia unas familias damnificadas en la zona de Capiibary tras un fuerte temporal incluso con granizada.

Al respecto, aseguran que la semana pasada, el jueves 3 de septiembre, funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) llegaron a la zona para realizar verificaciones y brindar asistencia, pero aparentemente las brigadas habían sido “conducidas” a visitar a otros sectores con presuntos intereses electorales.

Por el caso, la mencionada comunidad apuntó como supuesto responsable a un candidato a la intendencia de Capiibary, al igual que quienes integran su equipo. El político mencionado en el comunicado de las organizaciones es Scherd Nelson Silva González.

Para sostener la acusación, los líderes comunitarios respaldan su reclamo en los documentos oficiales de la Policía Nacional donde se certifica la verificación por parte de uniformados de los destrozos en viviendas de chapa y carpa.

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Investigación de la SEN e intervención del Indi

Ante lo que consideran una exclusión por cuestiones partidarias, los denunciantes exigen una investigación inmediata y la aclaración pública de los criterios de distribución de los recursos.

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Asimismo, los líderes también solicitaron la intervención urgente de Hugo Ramón Samaniego Hermosilla, presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), al igual que una investigación hacia los funcionarios de la SEN que participaron de la asistencia.

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Versión de la SEN

Por su parte, el ministro de la SEN, Arsenio Zárate, desmintió cualquier tipo sesgo político en el operativo y aseguró que la directiva del Poder Ejecutivo es asistir a todos los afectados por causas naturales. Asimismo, sostuvo que la institución no discrimina por religión u origen, pero aclaró que no se asiste a personas que no hayan sufrido pérdidas reales por la tormenta.

En este caso específico, aseguró que si hubo personas que no fueron asistidas, se interiorizará más al respecto y brindará las respuestas correspondientes a los reclamos.

Respecto a los acompañamientos, Zárate argumentó que las brigadas de la SEN tienen la instrucción de permitir que cualquier persona o político “camine con ellos” en el territorio, pero este acompañamiento no representa exclusividad, sino que funciona como una “auditoría ciudadana” que otorga trazabilidad y transparencia a la entrega de recursos.

“Algunos quieren salir en la foto y desaparecer; si van a acompañar la tarea, que se sumen a la causa. Le pedimos que acompañen, que caminen con nosotros, pero que no diga en el momento de la entrega que fue gracias a mí; que meta la mano en su bolsillo y que compre”, detalló a ABC Color.

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